玩DIY享美食 來桃園這家莊園過暑假

「千郁莊園」菜色多元、份量大，CP值極高。(圖/中時電子報，下同)

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中時電子報
綜合報導

每個人對於一日遊的需求都不同，有些人喜歡安排少許行程，享受慢步調的悠遊；有些人則是規劃緊湊行程，讓一日遊豐富又充實。位於桃園市蘆竹區的「千郁莊園」腹地大，擁有多元體驗活動還能飽餐一頓，是追求慢遊旅客的最愛。

走進「千郁莊園」會被綠油油的草地吸引，上頭還有幾隻可愛的綿羊裝置。佔地6千坪的莊園主要以供餐為主，老闆王觀白說，他們選用當地優良農戶的食材，像是原野放山土雞這道料理也是使用林口山坡上的野放土雞，保證安全健康，遊客吃得放心，其中烏魚子、烤鴨、鮑魚片的幸福大拼盤以及濃醇佛跳牆、原野放山土雞、東坡肉等都是經典菜色。

「千郁莊園」的可愛動物區，提供遊客餵食、拍照。

整棟樓共有4層樓，分別是大包廂、DIY教室、婚宴場地以及一樓主餐廳，空間廣大、採光足，是許多團體舉辦活動、聚餐的最佳場地。其中，農特產品DIY更是校外教學、親子遊客的最夯活動，有草編童玩、草仔粿、香草餅乾、手工湯圓、手工肥皂、牛軋糖等DIY體驗。園內還飼養了可愛小白兔，讓大朋友小朋友拍照、餵食，好不療癒。

「千郁莊園」鄰近景點眾多，像是羊稠森林步道、五酒桶山、台北球場、第一球場、赤塗崎溪生態步道、三百年茄苳老樹、林口三井outlet、林口竹林山寺、南崁五福宮、威天宮等，園區還提供了附近的步道導覽，享受慢活的下午時光。

【千郁莊園】

地址：桃園市蘆竹區八德二路288號(距國道1林口龜山交流道3公里)

電話：03-3246688、0905-111-918

(中時電子報)

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