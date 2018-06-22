獨／尹衍樑辭文大董事 獲董事會通過

2018年06月22日 18:09 中時電子報 林毅 旺報／ 李侑珊 旺報／

文化大學近日召開董事會，原本擔任文大董事的潤泰集團總裁尹衍樑，主動遞出辭職公文，並獲得董事會同意，確定辭去董事職務，至於前校長李天任是否回任，教育部日前已表達不予通過，董事會因此決議撤回此案，校長一職仍由文大教務長王淑音代理。

文化大學董事會發言人、律師張少騰表示，文大18日召開董事會，討論的議案主要有4項，其中包含前校長李天任是否回任、校長遴選事件的後續因應、107年度學校預算以及校務中長程計畫報告。

在召開董事會之前，原本擔任文大董事的尹衍樑，8日便向董事會發出辭職公文，董事會在11日收到該文，並在18日召開會議當天，確定通過尹衍樑辭職，對此，張少騰說，尹衍樑並未在公文中說明辭職理由，只表明不願意再擔任文大董事，即辭去這項職務。

文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為新任校長，原訂今年2月上任，但過程風波不斷，教育部無從核備，校方4月23日召開董事會，會中決議讓前任校長李天任回鍋擔任校長，隨後也將此案呈報教育部，但教育部並不同意，董事會因此在18日再度作成決議，依照教育部規定辦理，並撤銷李天任回任的提案，校長一職仍由文大教務長王淑音代理。

至於董事會依舊討論到校長遴選事件，並且文大董事長張鏡湖與董事會依舊希望重啟遴選，張少騰則說，關於校長遴選後續的因應之道，校方會持續與教育部溝通，並討論將如何處理，但教育部作為主管機關，校方依舊尊重教育部決定。

文大董事長張鏡湖之女、文大董事張海燕則說，對於尹衍樑辭去文大董事，不便多做表示，但在18日召開董事會當天，尹衍樑並未到場出席。而記者致電潤泰集團，公司則表示不清楚此事，不願對外多作回應。

其實文化大學在上月21日時，才進行了董事補選，由文化大學教授王寶輝與黃友文建築師獲得半數以上的董事同意，成為文化大學董事會新任董事，並將結果呈報教育部，不過教育部尚未核准兩位新任董事資格。

(中時電子報)