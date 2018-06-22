比特幣投資熱小心設陷 跨國不法集團9個月吸金誑騙15億元

2018年06月22日 18:39 中時 陳淑芬

林男為首的「IRS國際儲備體」以比特幣投資不法吸金，在台灣及大陸設辦事處舉辦大型年會及說明會。（陳淑芬翻攝）

看準虛擬貨幣比特幣的新興投資熱，林姓男子為首的「IRS國際儲備體」不法吸金集團，宣稱跨國集團擅操作投資比特幣，保證投資1年可取回355％本利和，吸引不少律師及醫師「上線領導人」，還宣傳加持鼓吹投資，9個月內在台灣及大陸吸金誑騙新台幣15億元，初步清查至少上千人受害，不乏遭詐上千萬元者。台中檢調查獲林男等人，查扣總市價超過4千萬元的比特幣196枚。

調查局台中市調查處及台中地檢署，於6月13日動員60多人同步搜索集團成員位於中市、台北市辦公處所及住居所共8處所，查扣銀行存摺、投資文件名單等證物，並凍結集團成員26個銀行帳戶及查扣比特幣196枚（市價超過新台幣4千萬元），約談首腦林男及幹部等8人到案，檢察官複訊後，分別以千萬元至10萬元不等交保。台中市調查處22日舉辦記者說明案情。

檢調追查發現，首腦林男自稱是「IRS國際儲備體大中華及東盟地區參議處首席代表」，帳房范男則是「執行代表」，在106年8月間在台中市成立「IRS國際儲備體」台灣辦事處，宣稱集團自105年起在陸續於巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國大陸及越南等地設立辦事處，擅長操作投資比特幣，大量收購投資甚至可操控交易行情賺取差價。

林男等人宣稱，投資購買美金100元至7千元不等的5種投資套餐，即可換取等值的RM（儲備金），RM每日均固定增值0.35％，1年後可取回高達355%的本利和，並提供1.5％至8.8％不等獎金鼓勵投資人招攬下線，另有升級獎金，最高為250萬元。投資人以個人帳號密碼登入集團網站，可查詢名下RM數量及現值，投資8個月後，RM即可兌換現金領回。

林男等人在台中頻繁舉辦說明會，吸引不少律師、醫師及政商名人投資，成為「上線領導人」，並現身說法大肆宣傳加持，標榜「創新」、「高科技」，鼓吹透過RM避免比特幣波動風險「投資無損失」。不投資人看到集團在台灣及大陸辦年會均隆重盛大、場面富麗堂皇，集團網站帳戶顯示的RM，大幅增值「簡直賺翻」，口耳相傳趨之若鶩。初期，尚有投資者略嘗甜頭，但是，大批投資人的MR相繼可兌換現金領回時，集團就發不出相關款項及獎金，檢調在106年12月接獲檢舉偵辦。

(中時 )