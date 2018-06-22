俄海軍首支「特種憲兵隊」明年服役！取代陸戰隊

俄羅斯憲兵參加敘利亞的軍事行動。(圖/推特)

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中時電子報

俄國海軍日前宣布，計畫成立首支「特種憲兵隊」，用來取代該國海軍陸戰隊的職務。也就是說，這支憲兵隊將執行維護海岸設施和船隻的秩序，以及防止外國港口發生可能的挑釁舉動。並且，俄羅斯海軍匿名人士指出，明年第一支隸屬於俄國海軍的「特種憲兵隊」將會正式服役。

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根據《今日俄羅斯》(RT)報導，俄國國防部計畫成立一支隸屬於海軍的「特種憲兵隊」，他們不只能夠執行維護海上安全和船隻秩序的任務。和海軍陸戰隊不同的是，這批憲兵將會接受有關調查和執行工作的培訓，以便他們未來可以勝任解決犯罪問題，和執行預防犯罪的計畫。

消息人士還說，俄羅斯吸取了來自40個國家相關機構的經驗，打算成立首支「特種憲兵隊」。其中，俄國海軍還特別重視未來海軍憲兵和其他軍事單位的聯合演習，例如最近俄國海軍、空軍、防空部隊、裝甲編隊和化學輻射防禦單位，共同在俄羅斯北部摩爾曼斯克地區舉行的聯合軍事演習。

2015年3月，俄國曾經成立一支特別的憲兵隊，大約有6500名成員。2017年，俄羅斯憲兵隊成員還曾經參加敘利亞的維和行動，以及協助人道主義組織運送救援物資和疏散醫護人員等工作。

(中時電子報)

文章來源：Russian navy unveils plan for specialized military police

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