姚立明等人行為涉及公然侮辱 文大：不排除協助學生提告

2018年06月22日 18:18 旺報 李侑珊

曾任文大行政管理系副教授的姚立明，21日在三立新聞台「新台灣加油」節目質疑擔任文大大群館館長范同學說謊，節目標題打上「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」，文大22日傍晚發出聲明回應：「至表遺憾」，並強調此並非為人師長者應有之作為，已涉及濫用媒體公器，校方不排除協助學生提告。

文化大學學生受邀上政論節目，談近期眾所矚目的文大大群館案，疑似在節目的回應不如製作單位預期，節目下標質疑女學生，節目還找來名嘴姚立明，與主持人廖筱君一同批評學生，引發關注。

文大宿委會發表聲明，針對文大大群館館長范同學，20日於三立電視台受邀錄製「新台灣加油」節目時，發言遭嚴重扭曲與惡意不實指控，宿委會對此表達不滿。

文大宿委會表示，范同學於錄製過程，均依照事實陳述，其發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只係一時間忘記扣除寒暑假期間，卻被該節目來賓姚立明教授質疑是「故意說謊」，「本會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，並要求姚教授對此道歉，還給范同學一個清白。」

此外，文大宿委會也提到，范同學在受訪時，確實為文大大群館現任館長，部分媒體所稱之為「大群館前館長」，應為錯誤。

針對部分媒體就此事件報導後，對范同學進行言語上的惡意攻擊，已經對范同學造成莫大傷害，文大宿委會呼籲相關人士停止如此惡質抹黑行為，不要再對針對范同學做不實栽贓。對於大群館宿舍的使用問題，文大宿委會敦促校方及台北市政府盡速釐清，無論將來大群館動向為何，均需以400多位學生的住宿權益不受損為前提，絕不能讓住宿生的權益因此犧牲。

對此，文化大學透過聲明表示，對於姚立明先生等將學生口誤影射或直言「公然說謊」，文大至表遺憾，並認為此並非為人師長者應有之作為，已涉及濫用媒體公器。

文大表示，至盼姚立明先生等立即向學生致歉，並呼籲民眾能了解事情始末，勿再傳播不實訊息，造成學生傷害；若該名學生認為，姚立明先生等人相關言行已涉公然侮辱，文大亦將傾力提供法律相關資源，協助學生提告。

(旺報 )