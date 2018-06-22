來當一日果農 無毒地瓜採收體驗

2018年06月22日 18:42 中時電子報 綜合報導

隨著3C產品的發達，你有多久沒有接觸大自然了呢？趁著暑假到來，全家大小快來體驗親手採收無毒地瓜的樂趣吧！

桃園的「林園居休閒農場」擁有大片農地、溫室以及魚塘，主打健康、自然、無毒的友善種植，就連有機肥料都自行製作。採收體驗包含了挖地瓜、拔洛神花等當季作物，也提供了手工肥皂、斗笠彩繪DIY活動。老闆表示，會讓遊客親自去田裡採摘，而且栽種的都是限量的當季蔬果，不是大面積的栽種，所以摘完就沒了。摘完後，老闆會將食材做簡單的料理讓遊客享用。

未來會開放的「林園居休閒農場」民宿。

除此之外，老闆還興建了兩層樓的民宿，每間都是套房、乾溼分離的衛浴，房間外的景觀因沒有高樓大廈擋住視野，因此遼闊的風景美不勝收，甚至可以觀賞飛機，是飛機迷的最佳住處，而且房間都設有隔音設備，故沒有噪音干擾的問題。老闆還提到，民宿的每個房間都有不同配色、風格也不同，客廳則是以低調奢華風為主，一樓還設有日本和室，提供小朋友玩耍的空間。

其實這間民宿尚未開放，目前正積極申請執照中，民眾可以期待未來在「林園居休閒農場」住上一晚，在田裡玩累了不需要拖著疲憊身軀回程，而是可以盡情享受不被時間受限的悠閒，體驗田間的愜意與放鬆。

【林園居休閒農場】

地址：桃園市大園鄉溪海里聖德北路1370號58號

(中時電子報)