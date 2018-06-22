螺絲鬆了！八軍團裝甲旅移防清點 赫然驚見40榴彈短少

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軍紀渙散又添一樁！陸軍八軍團裝甲564旅上月才剛結束漢光演習，未料上周執行清點械彈時，赫然發現彈藥庫40公厘榴彈槍音效練習彈短少，彈藥箱內的數量與登載清冊不符；由於近期裝甲部隊陸續執行基地訓練、漢光演習等任務，究竟是領取或繳回彈藥庫時清點不確實、抑或不慎遺失，八軍團已組專案小組徹查，但迄今調查仍無結果。

據了解，裝甲564旅上周移防時清查彈藥數量，發現有數個放置40榴彈槍的彈藥箱都出現彈藥短少情形，為了確認是否演習時遺失的練習彈，部隊官兵顧不得連日下起豪大雨，重回恆春等演習地點搜找，由於天氣溼答答，加上樹林蚊子又多，增加搜尋難度。

一位不具名軍事專家說，40榴彈槍練習彈尺寸約莫是啤酒鋁罐大小，跟步槍或機槍所使用的小口徑子彈不一樣，倘若不慎掉了，應該立即有所察覺，竟然要到清點時才驚覺短少或遺失，顯見軍紀螺絲真的是鬆了。

該位軍事專家並指出，40榴彈槍練習彈有兩種，一種是俗稱「假彈」、未裝填火藥的練習彈，一般做為學員練習上下彈或故障排除的訓練，另一種是可實際擊發練習瞄準的「閃光訓練彈」，倘若是後者外流，被有心人拾獲，恐仍會造成一定殺傷力。

不過，八軍團稍晚發出新聞稿證實是後者、亦即閃光訓練彈，但該類軍品擊中目標後會發出閃光，以確認彈著點的訓練彈，係屬練習用彈不具有殺傷力，目前內部已成立專案小組清查核對中，惟結果尚未出爐，強調為端正後勤紀律，將追查到底並檢討疏失，以防止類似狀況再發生。

此次事件發生後，八軍團也同步要求其他下轄單位全面清查彈藥庫，並要求執行領取、歸還彈藥時，務必落實數量清點及登錄作業。

(中時 )

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