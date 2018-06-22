圓山飯店、台北101藏雲端！「台灣數位模型庫」邀你3D尋古蹟

2018年06月22日 18:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

閱讀《格列佛遊記》，我們從文字裡進入了喬納森•斯威夫特的幻想世界，首先是是小人國、下一秒是大人國、接著是諸島國！在小人國裡，看到巨大的城堡也變得迷你可愛！可曾想過重要建築在數位科技下也能變得不一樣！全世界最高綠建築「台北101」彷彿經過「縮小燈」變得好萌、招待世界重要人物的「圓山飯店」也能在手上裡把玩？而這些台灣重要歷史建築也能在雲端裡悠遊自在，永遠存在我們的記憶中！

台灣數位模型庫記者會貴賓合影。（文化部提供）

文化部今（22）日正式對外展示文化科技合作平台的第一階段成果－「台灣數位模型庫」（TDAL）。文化部長鄭麗君表示，文化部推動文化科技，要為創造者在數位時代打造出更完備的基礎環境，以科技的力量加持，讓過去文化想像的不可能成為可能。

今天上線的「台灣數位模型庫」，就像是虛擬的影視基地一樣，我們要強化3D模型在影視、動漫畫、AR、VR及遊戲等產業的關鍵角色。目前已完成100個數位模型，包括「菊元百貨」跟及「中華商場」2個已經不復存在的歷史場景，並整合本部文化資產局25處古蹟點雲檔案，即日起對外開放運用，文化內容創作者可運用此模型依其需求創造3D場景，進而展現台灣特有美學及加速內容產業升級！

透過虛實整合，文化部長鄭麗君從數位模型「西門紅樓」裡走出到台灣數位模型庫記者會上。（文化部提供）

文化部去(106)年與科技部合提「跨虛實人文計算平台」計畫，文化部長鄭麗君及科技部長陳良基今日特別在台灣博物館南門園區展示文化部和科技部文化科技合作平台的第一階段成果。

目前已完成100個數位模型，其中有28個台灣建築，其中26個為現存建築，包括西螺大橋、剝皮寮老街、淡水紅毛城、圓山大飯店、台北101及台灣文學館等全台各地具代表性的建物，更透過大量老照片和資料，重建「菊元百貨」跟「中華商場」2個已經不復存在的歷史場景，44個動物數位模型，並整合文化部文化資產局25處古蹟點雲檔案，完成台灣數位模型庫（TDAL）網站建置，提供3D模型及古蹟點雲檔分類管理，模型介紹、社群分享、標籤搜尋及下載，即日起對外開放運用。

鄭麗君說，文化科技計畫的精神，是希望藉科技的力量，推動台灣的文化內容產業再次升級。今天只是個開始，將持續透過跨部會合作，運用科技的力量，去重現歷史場景，讓記憶生生不息，帶領台灣內容力再升級，讓「科技幫文化加持，文化幫科技加值」。

鄭麗君指出，第一期除了完成數位模型及古蹟點雲檔，為了試煉應用可行性，文化部以推動影視生態系及文化平權近用的全面思維，整合部內的「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」、「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」及所屬博物館典藏策展等，完成示範案例。

例如《北城百畫帖》電影前導片，就是將文化內容旗艦計畫支持的跨IP電影拍攝導入本計畫重建的「菊元百貨模型」，重現1935年令人懷念的台北城，再造台灣百年風華，而文化部前瞻計畫補助公視製作之戲劇《天橋上的魔術師》亦已規劃應用本案建置的中華商場模型，預期將可呈現出吳明益老師原作的魔幻想像空間，於虛實中交換穿越。

文化部表示，本計畫將持續投入建置具有台灣特色之數位模型，且將結合協拍中心及學校等機構應用本計畫之數位模型，支持產業發展與學生創作，以提供文化內容創作者可運用此模型依其需求創造3D場景，進而展現台灣特有美學及加速內容產業升級。

(中時電子報)