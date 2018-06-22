《夢迴樂園》紀錄片首映 朱立倫：傷痕可以平復 但不能忘記

《夢迴樂園》紀錄片今（22日）在新北市首映，市長朱立倫特地蒞臨觀賞。（葉書宏翻攝）

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《夢迴樂園》紀錄片今（22日）在新北市首映，市長朱立倫特地蒞臨觀賞。（葉書宏翻攝）
《夢迴樂園》紀錄片今（22日）在新北市首映。（葉書宏翻攝）

《夢迴樂園》紀錄片今（22日）在新北市首映，市長朱立倫特地蒞臨觀賞，透過紀錄片可記取教訓並了解八仙塵爆事件傷者復健的心路歷程，也展現社會充滿愛心及正面力量的一面。

《夢迴樂園》紀錄片由導演吳星螢執導，呈現傷者初期復健的痛苦與艱辛，以及家長們的不捨與壓力，這群平均年齡約22歲的年輕傷友，在鬼門關前走了一遭，對人生有更深刻的領悟，更珍惜重生的人生，在紀錄片中也各自表達對未來的期盼。

朱立倫放映前感謝導演在八仙塵爆事件即將滿3周年前夕，完成這部紀錄片，讓大家了解傷友走過傷痛的艱辛歷程，他希望這部紀錄片可以提醒大家記取塵爆事件的教訓，展現社會充滿愛心的正面力量。

朱立倫表示，八仙塵爆事件後，市府團隊努力幫助及輔導傷患復健，也和中央經過無數次會議協調，討論如何落實塵爆後續傷者的照護及復健工作，包含調集和動員國內外醫療體系的協助。

陽光基金會表示，八仙塵爆受傷者，居住新北市者占39.4％，新北市政府第一時間提供場地協助設立新北陽光重建中心及新北陽光家園，協助傷者快速恢復生活自理功能，並減輕家屬的照顧負擔。

為讓更多民眾可以欣賞到這部紀錄片，主辦單位獲得企業贊助，將於台北、桃園、台中、雲林及台南舉辦特映活動，歡迎民眾到臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )

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