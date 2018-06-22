屏科大開南向訓練班 泰國學生來台取經

2018年06月22日 19:28 中時 潘建志

屏科大生物機電工程系配合新南向政策，開設外國青年短期技術訓練班，招收20名來自泰國清邁湄洲大學的學生。（潘建志攝）

配合政府新南向政策，屏東科技大學生物機電工程系開設外國青年短期技術訓練班，招收20位來自泰國清邁湄洲大學學生，經3個月密集訓練，22日舉辦成果展及工作坊開幕式，泰方也派員前來參加，和台灣進行產學交流。

屏科大是台灣重要的熱帶農業研究中心，吸引國外許多學生前來取經，屏科大也開設許多長期及短期專班，方便學生依所需學習。這次訓練班規畫一系列農機具訓練課程，讓泰國學生學習台灣農業相關知識，並安排學生到企業實習，實作與理論並重。

工作坊也就智慧農業、國際產學合作進行討論，以台灣推動「5+2產業創新」及「泰國4.0」產業發展為主題，由台、泰師生及外賓共同參與，希望讓雙方都能深入了解區域發展潛能，創造更多合作機會。

學校農機訓練中心也展示台灣最新型農業機械，如因應屏東種植紅藜農民所需的脫殼機械、用於智慧型農業的植保機，及空噴機、空拍機等；待學生學成歸國，也能把台灣的各式智慧農機具帶回去。

副校長顏昌瑞表示，熱帶農業發展仰賴新知識及新人才，未來人力愈來愈短缺的條件下，利用各項智慧型裝置導入機具，不但能解決人力問題，也能將種植經驗數據化，方便管理也能帶動生物機電機具研發。

(中時 )