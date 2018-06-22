「市政抓BUG」談種樹 蘇貞昌：市長的態度決定樹的命運

2018年06月22日 19:31 中時 葉書宏

蘇貞昌今（22）日上午展開「新北市政抓Bug」系列直播。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（22）日上午展開「新北市政抓Bug」系列直播。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（22）日上午展開「新北市政抓Bug」系列直播，第一場即前往新店區大樹之家進行市政勘查。蘇貞昌表示，一個市長的態度決定樹的命運，若輕易的移植，不珍惜樹木，任何的保護條例都是空有的，並且若政府重視城市的綠化環境，就更應該好好的珍惜、照顧樹木。

「樹要進行移植，就像是開大刀，非常的傷！」蘇貞昌表示，新店大樹之家這塊地現在種了密密麻麻的樹，但因為這塊地已經是國小預定地，未來這些樹木勢必要再次移植，「移植樹木不是像插香一樣，而是要進行斷根」，蘇貞昌說，樹與人一樣有生命，瞭解樹的人都知道，不斷移植是非常不妥的，移植也將使樹木不易存活。

除此之外，蘇貞昌也說，現在大樹之家內的樹木幾乎都是沒有價值的黑板樹，原來種植於此的是肖楠等珍貴樹種，卻被拿去賣掉，換上黑板樹。「真正懂樹的人就不會輕易動它」蘇貞昌感嘆，市長若沒有遠見、不愛惜樹木，根本是空有保護條例，而未能真正保護樹木。

蘇貞昌也提到，他當縣長時，板橋文化路上原先只有６棵樹，在他的要求及積極種樹後，現在兩邊人行道都種滿了樟樹，不僅如此，包括土城金城路、淡水到金山的路段也都是蘇貞昌當時所種的樹，「一個漂亮的城市，絕對不能少了一片綠」。

事實上，蘇貞昌在當屏東縣長就已經重視樹木及環境綠化，從高屏大橋到鵝鑾鼻，他種了有一百公里長的樹，並根據不同環境，種上不同的樹種，如土壤肥沃的地方種樟樹、靠海的恆春則種抗鹽害的木麻黃等，「現在的樟樹已經成了很大的樹傘，大家都能夠乘涼。」蘇貞昌說，樹雖然不會說話也不會投票，但如果好好愛護它，它會帶給城市美麗的環境、清淨的空氣。「一個市長的態度決定樹的命運」，若政府只是做做樣子把樹放任在那，不仔細照顧，那真的非常可惜。

蘇貞昌競選辦公室也說明，未來蘇貞昌將繼續使用直播及影片等方式，帶領新北市民一起抓出新北市政的缺失與問題，並共同討論具體的政策與改善方式，改變停滯的新北市政，共同打造更新更好的「新新北」。

(中時 )