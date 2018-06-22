李玉璽忙翻戒色？半年情婚期「順其自然」

2018年06月22日 19:10 中時 尤嬿妮

李玉璽今辦發片記者會。（蘇蔓攝）

李玉璽今辦發片記者會。（蘇蔓攝）

李玉璽今辦《SING WITH ME》發片記者會，近期為宣傳新專輯、籌備7月北中南巡演的他，戒糖、戒酒已一個月，努力養身維持健康，追問和女友黃于恩（溫妮）熱戀中的他是否戒色？李玉璽笑回：「我沒有想這件事情啦，真的沒時間！」他忙工作沒時間陪另一半，同樣身為藝人的溫妮相當體諒，兩人「感情成熟」，何時想婚？他表示：「沒想那麼多，順其自然。」

李玉璽在〈沒那麼脆弱〉MV裡精準詮釋感情觸礁、痛徹心扉戲碼，談過3段戀情的他，今大方分享15歲初戀經歷，直言「對方真的讓我體驗到快樂」，透露與對方交往3年時他主動提分手，原因竟是「太早遇到對的人」，「我覺得不可能15歲就跟對方一直到最後，說好各自去體驗人生」，分開2個月後他想挽回，無奈女生另有喜歡的人，直到半年後她恢復單身，兩人才復合再交往2年，但最終仍因價值觀不同而分開。

《SING WITH ME》專輯封面設計兩種版本，其中一版的封面沒放李玉璽照片，他表示其實是自己的想法，因曾到唱片行買專輯，覺得封面有歌手的照片，結帳時很害羞，當場被記者會主持人黃子佼笑虧：「封面不放照片，身為偶像是一種自殺的行為。」李玉璽坦言自己不太會表達情緒，除了拍戲，私底下很少哭，上一次是4年前剛出道，因壓力太大才掉淚。

(中時 )