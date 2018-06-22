「失眠」未依規定清槍 女警槍傷同僚遭起訴

2018年06月22日 19:20 中時 陳俊雄

土城警分局廣福派出所24歲黃姓女警未依SOP流程清槍，結果她退彈不成卻反將子彈上膛，誤扣扳機後擊傷坐在一旁的王姓員警，導致王警右手機能受損迄今仍在復健，由於雙方未能達成和解，新北地檢署今日依業務過失傷害罪嫌起訴黃姓女警。

去年10月23日上午8時半左右，土城警分局廣福所黃姓女警準備保養自己保管的女用M＆P9C警槍時，未依規定在槍械室內清槍、也未卸下彈匣檢查有無子彈後，再依清槍規定需連拉兩次滑套退彈。

檢警調查，黃女事發時只拉了一次滑套，此舉不但沒有退彈、卻反將彈匣內的子彈上膛；另她在準備分解槍械保養時，將槍口朝著前方並扣下扳機，未能注意到前方還有王姓員警，結果子彈瞬間擊發，彈頭先劃過電腦桌面留下一道明顯彈痕，再射穿王員右臂並卡進右胸。王姓員警中彈後從椅子上往後重摔在地，經王員緊急送醫才脫離險境。

黃女在檢方調查時供稱，當天因失眠精神不濟，忘記警槍已裝入彈匣，才會拉上槍機後誤扣扳機釀禍；但她也辯稱，那天王姓員警值班卻未依規定坐在值班台，反坐在辦公區才會被她誤射，王員也應負起部分責任。

據了解，王姓員警中槍後除有創傷性血胸伴有胸腔開放性傷口、右肱骨骨折外，神經也受損，目前仍在請假復建中，他也在庭訊時表示，由於右手機能受損導致射擊反應變慢，日後恐無法再跑外勤。土城分局也表示，王員目前仍在一年的病假期間，上班後需再評估確認是否適合擔任外勤工作。

由於王員認為可能無法擔任警察，向黃女求償逾200萬元，但黃姓女警僅願付出約50萬元，雙方和解不成，新北地檢署22日依業務過失傷害罪嫌起訴黃姓女警。

(中時 )