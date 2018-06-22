波麗士延後過端午 男警親手包粽趣事多

沙鹿分駐所舉辦端午節「包粽趣」，讓同仁補過佳節。（陳淑娥翻攝）

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沙鹿分駐所同仁補過端午節，大啖粽子感受佳節氛圍。（陳淑娥翻攝）

端午節雖然已經過了，但許多員警因連假忙著值勤致無法過節，清水警分局沙鹿分駐所21日舉辦「包粽趣」，許多男警小露一手，有人一顆粽包了10多分鐘才完成，一串粽包下來，大大小小、奇形怪狀都有，現場引起一陣哄堂大笑，更歡度了遲來的端午佳節。

今年端午節適逢3天連假，員警忙著維持交通及守護轄區外出旅遊民眾的住家安全，只能在執勤中默默的感受著年節氣氛，沙鹿所長林駿騏表示，為了讓同仁在忙碌之後能過端午佳節，特地邀請志工一起來教大家包粽子。

志工夥伴們到市場採買食材後，提著大包小到所內，從洗粽葉、洗糯米、炸蔥酥、滷肉等，準備大顯身手包粽子；員警勤餘也嘗試包粽子，平常抓犯人身手可伶俐，這看似簡單的包粽動作，卻難倒許多硬漢，終於合力包了一串粽子，大大小小、各種形狀都有，引起一陣哄堂大笑。

一名年輕員警學著包粽，一顆竟包了約10分鐘還没完成，最後在志工分隊的教導下，終於成功包好了人生的第一顆粽子。有員警表示，以前在家看著媽媽包粽子，好像不難，經過這次體驗後，才知道其中的辛勞；另名員警說，雖已過了端午佳節，很開心所內還能感受到如同在家過節的濃濃氣氛。

(中時 )

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