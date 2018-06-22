李榮浩再推神秘企劃！新單曲致敬金凱瑞

李榮浩將於10月推出新專輯。（華納音樂提供）

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李榮浩將於10月推出新專輯。（華納音樂提供）

李榮浩繼去年的「浩計畫」、每月推出一首新單曲後，今宣布再推出「全新復古概念系列」，將從6月起一連發表新企劃，首部曲《王牌冤家》更一口氣釋出兩首復古迷幻單曲，包括已於今日曝光的〈王牌冤家〉及〈念念又不忘〉，為10月即將發行的新專輯暖身。

〈王牌冤家〉歌名，源於李榮浩向2004年金凱瑞主演的電影《王牌冤家》致敬，歌詞中，他也以詼諧語句，描寫在愛情中每個人都是既愛著又恨著的矛盾，愛情中的摩擦也總是一而再的重演；這樣相愛相殺的關係，如電影台詞：「祝福健忘的人，因為忘記錯誤會過得比較好。」一語道破情感維繫之道。

近年來是李榮浩最忙碌豐收的一年，除了音樂上取得好成績外，還接連獲邀擔任真人秀節目的音樂導師。像是大陸首檔偶像競演養成的真人秀節目《偶像練習生》中，「李老師」對100位練習生不僅在音樂上給予專業的指導和暖心關懷，隱藏的「浩式冷幽默」更被挖掘出來，令大家驚呼原來在他酷酷的外表下，還有「反差萌」。

他先前以電影《乘風破浪》入圍上海國際電影節「亞洲新人獎最佳男演員」，今年初更主演電影《臥底巨星》，與陳奕迅一起同台飆戲；如今相隔不到一年即將推出新專輯，李榮浩已搶先在自己的微博、instagram上透露新計劃，與粉絲分享好消息。

(中時 )

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