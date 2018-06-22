國家歌劇院《搖滾芭比》音樂劇 英語及韓語版嗨翻舞台

2018年06月22日 19:40 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院推出《搖滾芭比》， 由Michael K. Lee飾演英語版海德薇格，在記者會中展現演技魅力及演唱實力。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院舉辦音樂劇《搖滾芭比》記者會，擔綱演出的Michael K. Lee（左）及J-Min（右）現身，粉絲嗨翻天。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「夏天，來台中看音樂劇」，7月份推出由百老匯授權改編《搖滾芭比》韓語、英語雙版本，《搖滾芭比》曾創下韓國音樂劇史上前所未有的票房神話。國家歌劇院品牌創新部經理黃本婷22日在記者會表示，韓國音樂劇發展數十年，無演員唱功、音樂、舞台設計及編導都相當出色，邀請台灣觀眾近距離來欣賞韓國音樂劇的精采風貌。

台中國家歌劇院推出「夏天，來台中看音樂劇」，7月以百老匯改編音樂劇《搖滾芭比》登場，《搖滾芭比》於2005年起在首爾演出至今演出超過10季，台中國家歌劇院邀請來台演出促成首度海外巡演，7月20日至22日將推出韓語、英語雙版本，韓語版主演吳萬石和田惠善是加入此製作皆超過10年以上的經典組合；英語版本則由Michael K. Lee及J-Min擔綱演出。歌劇院22日舉辦記者會，Michael K. Lee及J-Min兩人精彩開唱，現場粉絲嗨翻掌聲歡呼聲四起。

《搖滾芭比》劇中主角海德薇格(Hedwig)原是從小熱愛搖滾樂的男孩，為愛與自由奮不顧身追愛，經歷失敗的變性手術、被最愛的人剽竊創作歌曲，她憤世嫉俗徘徊在酒館與舞台演唱，吶喊出憤怒又哀傷的歌聲。

韓國在2005年獲得原著約翰．卡梅隆．米切爾(John Cameron Mitchell)授權，改以韓語詮釋充滿美麗與哀愁的女主角海德薇格，有別於原版的辛辣脫口秀風格，韓語版則有其獨到的韓式深情，場場爆滿的票房佳績不僅創下韓國音樂劇史上前所未有的票房神話，原著作者米切爾也給予極高評價。

(中時 )