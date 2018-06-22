夜問打權》枉為人師 學生說真話竟遭姚立明痛斥

2018年06月22日 19:42 中時電子報 綜合報導

違法、暴利、關說？遭烏賊戰攻擊？侯友宜想不理還不行？1地址4公司不同負責人有何問題？侯妻又昱遭指人頭公司？侯辦聲明:微型公司，民間常有型態！說侯友宜是空殼公司？蘇貞昌超越基金會新北登記.北市辦公呢？大群館公安21年都合格！侯友宜選新北市，就被爆違法？為打侯遭指違法？這不是假新聞啥才是？造謠抹黑一波波，學生勇敢說真話竟遭姚立明痛斥？枉為人師？

民進黨學北韓？陸客自由行竟要提供通訊軟體記錄？陸女來台找男朋友，有統戰意圖嗎？嚴審標準倒底是啥？誰還敢來？來台要出示對話紀錄.出生證明.訂房憑證.補件8次？嚴審陸人來台，不只官員學者，竟連遊客都不放過？小英執政3年恐少380萬陸客.損失1802億觀光財，重挫觀光業！

遼寧大連市冬無嚴寒，夏無酷暑!！有北方明珠.浪漫之都之稱，大連氣侯舒適，2001年獲聯合國全球環境500佳城市！大連地處黃渤海之濱，北方經貿、港口、工業、旅遊城市！大連地鐵2人民幣直達機場，花1人民幣就能搭電動公車！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

林郁方(前立法委員)

陳學聖(國民黨桃園市長參選人)

徐弘庭(台北市議員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)