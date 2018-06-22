夜問打權》枉為人師 學生說真話竟遭姚立明痛斥

夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、王丰、林郁方、陳學聖、康仁俊、徐弘庭。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

林郁方(前立法委員)

陳學聖(國民黨桃園市長參選人)

徐弘庭(台北市議員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)

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