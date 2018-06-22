2018年06月22日 20:41 中時 陳淑娥

小朋友爭相與「反應過激的貓」及原繪者Chikuwa一起合影。（陳淑娥攝）

黛麗佐手義式餐廳》推出「反應過激的貓」餐點，深受大小朋友的歡迎。（陳淑娥攝）

一走進《黛麗佐手義式餐廳》，就能忘卻煩惱、感覺超療癒。（陳淑娥攝）

原繪者Chikuwa現場繪畫「反應過激的貓」。（陳淑娥攝）

「過激貓」現身麗寶Outlet 原繪者23日簽畫會

哇！日本貓界激動教主「反應過激的貓」現身麗寶Outlet Mall，原繪者Chikuwa先生22日與大家「面對面」，雖然他總是蒙面出現，但卻創造出令台灣民眾瘋狂的過激貓，更將於23日下午舉行簽畫會，歡迎民眾一同激動出席，參加首展盡情釋放壓力！

超現實「甩頭、搖肩膀、翻桌」等誇張動作，這就是「反應過激的貓」！麗寶Outlet Mall舉辦首展，邀請到原繪者Chikuwa先生首次來台，Chikuwa與過激貓一起搞笑帶來歡樂，現場吸引許多大小朋友爭睹。

Chikuwa創造了令台灣民眾瘋狂的「反應過激的貓」，通訊軟體LINE貼圖已經出到第9代創紀錄，他表示，自己想了很多，看了許多東西，包括水果、魚等，最後結合了它們，完成了如此激烈的貼圖，非常謝謝大家的喜愛，支持讓他對創作有了更大的動力！

除了展覽外，同樣獲得日本授權，由麗寶Outlet Mall《黛麗佐手義式餐廳》研發的期間限定版主題餐點，包括淚牛滿面排餐、您太嫩了豬排餐、好刺雞腿捲餐、太莓妙了冰沙、芒翻天啦冰沙、可愛屎我奶蓋茶、Q嚕水豚仔餐等，更是邀請全台大小朋友一起來感受「反應過激的貓」的神奇魅力。

Chikuwa除擔任開展貴賓外，另將23日下午2點舉辦簽畫會，勢必掀起一陣貓迷尖叫聲；觀展民眾可以看到「反應過激的貓」、SAN-X家族(拉拉熊、角落生物、豆海豹)、水豚君、謎樣生物、深情馬戲團、啾啾妹、星座小熊、Lu‵s等，共計6個主要展區，將讓每個人過個療癒又趣味的暑假。

(中時 )