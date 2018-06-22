影》20年打造！首艘俄製伊凡格林級登陸艦正式服役

俄國海軍11711型伊凡格林級大型登陸艦正式服役。(圖/推特)

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中時電子報

俄國海軍11711型伊凡格林級(Ivan Gren)大型登陸艦20日舉行儀式，正式服役。它是史上第1艘由俄羅斯設計、建造的新型兩棲突擊艦。1998年開始由涅夫斯科耶(Nevskoye)設計局設計，2004年在加里寧格勒州的楊塔爾(Yantar)造船廠開工建造，歷經多次重新調整，滿足海軍要求。這艘軍艦的建造工作共歷時20年才完成。

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俄國海軍11711型伊凡格林級登陸艦儘管很早就開始建造，但因俄國軍費不足，此艦又被視為非優先項目，建造過程不斷因故停擺，中途還曾因為船廠忙於其他訂單，撥不出人力建造。直到2010年下半年再追加預算，拖到2010年底才完成艦體結構。

這艘軍艦終於在2012年5月下水測試。2016年6月首次進行海上試航。2017年11月30日，伊凡格林級登陸艦開始在波羅的海進行海試。預計伊凡格林級登陸艦正式服役後，將加入俄羅斯北方艦隊。

根據俄羅斯塔斯社(Tass)報導，伊凡格林級登陸艦可以搭載13輛主力戰車或是36輛裝甲運兵車(步兵戰車)，以及最多300名海軍陸戰隊隊員。這艘兩棲攻擊艦還可以運輸一個攜帶裝備的海軍步兵連，以及使用浮橋著陸。

這艘伊凡格林級登陸艦是目前俄國海軍最大型的兩棲攻擊艦，排水量近6000噸，長度120公尺，寬為16.5公尺，吃水深度達3.6公尺。它是俄羅斯新一代大型登陸艦的代表，安裝了新型柴油發動機、電子設備以及強大的液壓裝置。裝備有30毫米的六管艦炮系統，以及2架Ka-29運輸/攻擊直升機。

報導說，楊塔爾造船廠還在建造另一艘11711型「彼得莫爾古夫級」(Pyotr Morgunov)登陸艦。預計今年底將交付俄國海軍。

(中時電子報)

文章來源：Russian Navy accepts cutting-edge amphibious assault ship for service

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