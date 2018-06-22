發揮軟實力 唐鳳牽起首創NPO食物銀行成立

2018年06月22日 20:41 中時 張妍溱

非營利組織設立公司型態的社會企業（NPO）成立；台中市好牧人全人關顧協會22日舉行開幕典禮；全國首創以生鮮食物銀行及中央廚房，每日除供餐給弱勢族群，行銷推廣、獨立物流等功能。

台灣人1年浪費的食物可讓26萬中低收入戶吃20年！好牧人全人關顧協會執行長王世欽表示，台灣食物銀行多以罐頭、乾糧供給弱勢團體較少發放生鮮，原因在於蔬果、魚肉等生鮮不易保存；募集過多隨便發放影響市場經濟，不發放則造成2次浪費若採循環經濟，將過剩生鮮資源烹煮熟食販賣，盈餘可回饋社會公益。

「不仰賴政府補助，社企更永續！」，王世欽指出，1年多前協會耗資400多萬元成立120坪空間的中央廚房僅提供中餐，與大台中20個社區合作送餐服務，1天約120份、1份60元、4菜一湯；屆時向各界收取生鮮蔬果等剩食，烹煮成多樣化且營養均衡的餐點並將熟食分送給弱勢族群，永續發展資金、弱勢者獲得資源。

「暖實力，對於需要的人都可提供援助。」唐鳳表示，好牧人全人關顧協會提出以社團法人的名義設立閉鎖性公司，在突破原有公司法的限制，注入經營和管理專業的同時，又能充份運用「一股多權」確保經營方向及公益的使命，這樣的模式將逐步在台灣各地蔓延開來。

(中時 )