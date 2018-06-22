五星級飯店認養地方稻田 旅客入住兼可體驗插秧趣

台南晶英酒店主廚盧偉強示範以越光米作出龍蝦海鮮湯泡飯。（程炳璋攝）

友善列印
中時
台南晶英酒店推出一系列的米料理。（程炳璋攝）

暑假來台南度假體驗插秧趣，台南晶英酒店在六甲區認養一塊稻田，與一家碾米工廠合作打造一座開心農場，7月1日至8月31日推出全新住房專案，遊客入住飯店，還可出遊到鄉村體驗插秧，飯店並推出一系列的米料理來搭配活動。

入住台南晶英酒店又有新的玩法，業者與地方產業合作，在六甲區與下營區認養一塊稻田，邀暑假來台南遊玩的民眾到鄉間體驗插秧，走入大自然，體驗農人耕種的過程。

業者搭配活動推出一系列的米料理，包括「臺南越光米－台南16號」入菜，希望藉此與在地商家共同推動產業復興，重現地方產業的文化榮景。

業者在暑假期間將帶領旅客前往弘昌碾米工廠進行「開心農場」一日農夫體驗，栽種專屬於自己的稻米，還能進一步到廠區瞭解米的生長、收割、碾製以及包裝過程。

現場提供米食DIY，教導房客製作米麻糬、三角飯糰或米舒芙蕾等美味點心，活動結束還可以透過手機，定期追蹤稻米生長進度，收成後更會將米郵寄給房客，讓房客吃自己所種的臺南越光米。

業者並推出一系列的米料理搭配活動，其中曾競賽獲獎的「米蛋糕」當作甜品。

「從土地長出來的文化最感人」台南晶英酒店總經理李靖文表示，透過觀光旅遊的專屬體驗，帶動大台南地區的觀光產業串聯，創造新興農業價值。

(中時 )

中台科大設i郵箱　畢業學生體驗… 新店陽光運動公園新亮點 「瓶安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。