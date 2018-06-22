五星級飯店認養地方稻田 旅客入住兼可體驗插秧趣

2018年06月22日 20:40 中時 程炳璋

台南晶英酒店推出一系列的米料理。（程炳璋攝）

暑假來台南度假體驗插秧趣，台南晶英酒店在六甲區認養一塊稻田，與一家碾米工廠合作打造一座開心農場，7月1日至8月31日推出全新住房專案，遊客入住飯店，還可出遊到鄉村體驗插秧，飯店並推出一系列的米料理來搭配活動。

入住台南晶英酒店又有新的玩法，業者與地方產業合作，在六甲區與下營區認養一塊稻田，邀暑假來台南遊玩的民眾到鄉間體驗插秧，走入大自然，體驗農人耕種的過程。

業者搭配活動推出一系列的米料理，包括「臺南越光米－台南16號」入菜，希望藉此與在地商家共同推動產業復興，重現地方產業的文化榮景。

業者在暑假期間將帶領旅客前往弘昌碾米工廠進行「開心農場」一日農夫體驗，栽種專屬於自己的稻米，還能進一步到廠區瞭解米的生長、收割、碾製以及包裝過程。

現場提供米食DIY，教導房客製作米麻糬、三角飯糰或米舒芙蕾等美味點心，活動結束還可以透過手機，定期追蹤稻米生長進度，收成後更會將米郵寄給房客，讓房客吃自己所種的臺南越光米。

業者並推出一系列的米料理搭配活動，其中曾競賽獲獎的「米蛋糕」當作甜品。

「從土地長出來的文化最感人」台南晶英酒店總經理李靖文表示，透過觀光旅遊的專屬體驗，帶動大台南地區的觀光產業串聯，創造新興農業價值。

(中時 )