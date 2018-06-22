美情報：世上最強！陸電磁砲2025年前上艦備戰

2018年06月22日 20:29 中時電子報 楊幼蘭

中國海軍正在測試世上最強大的電磁砲，而了解美國第一手情報的人透露，這武器可望在2025年以前上艦備戰。

據CNBC新聞網報導，美國情報指出，解放軍研製出的海軍電磁砲能以高達1.6英里（2.6公里）的秒速，打擊124英里（近200公里）外的目標。舉例來說，從華府發射電磁砲，不到90秒就能打到費城。

長久以來，無論是俄羅斯，伊朗還是美國軍方，都一直希望能發展出這種符合成本效益的武器，賦予海軍兼具精確導引飛彈射程，以及大砲威力的利器。

據美國情報評估，中國電磁砲每發的成本在2.5萬（約76萬台幣）到5萬（約151萬台幣）美元之間。由於應用的是不同的技術，這比較可能並不精準，但真要比較，美國海軍的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈一枚估計就要140萬美元（約4,239萬台幣）。

要求匿名的消息人士告訴CNBC，解放軍的電磁砲最初在2011曝光，接著在2014年測試。而在2015－2017年間，中方不斷提升它的射程與殺傷力。到2017年12月時，中國已領先各國，成功地將它安裝上艦，進行海上測試。

然而，美國海軍的電磁砲卻距離發揮戰力還早得很，美國海軍研究室（Office of Naval Research，ONR）至今仍在保持機密的狀態下研發。

分析指出，中國快馬加鞭發展電磁砲，是緊接著北京在南海人造島部署飛彈系統之後。

(中時電子報)