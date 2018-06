早在川普宣示之前 美軍早已有「太空司令部」

2018年06月22日 21:01 中時電子報 江飛宇

美國總統川普指示五角大廈開始建立美國的太空部隊,要是成為事實,將會是1947年美國空軍成立以後,一個新的軍種。但是太空部隊的權責、預算如何編列還不清楚,他所說的只是宣示美國要在太空爭霸。事實上美國軍方現在已經有太空安全部門,隷屬於美國空軍。

生活科學(live science)報導,川普重新復立的國家太空評議會(National Space Council)的第三次成立典禮中,相當豪氣的表示,美國的角色就是「探索新的視野,馴服新的邊界」(American character is to explore new horizons and to tame new frontiers),這段話顯然是參考著名的科幻影集星際爭霸戰(STAR TREK)的開場白「探索新世界,尋找新生命和新文明」(to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations),或許在川普的想法中,大空軍就是那樣的光景,配備光線武器的太空星艦。

美國空軍太空司令部(AFSPC)的標誌與指揮中心。(圖/AFSPC)

但是現實上,美國的太空事務已有相應的安全部門在維持。資深科學家勞拉.葛雷哥(Laura Grego)就說「美國太空安全工作,主要是讓其他國家遠離美國的衛星。」

葛雷哥說:「不說遠的,就是自1984年以來,美國空軍已經將280多顆軍用衛星送入軌道,這些衛星負責著預測天氣、監測彈道飛彈、幫助士兵打電話給他們的家人等工作,換言之,軍用衛星有在監視、預警、導航和通信都至關重要。因此這些昂貴的資產,當然需要有效力量防衛。」

防衛太空衛星就是太空安全的第一項主要工作,避免衛星遭到敵國干擾,或是被竊取資訊,負責這些工作的可以稱為「太空軍」,然而美國空軍早在1982年就成立了「美國空軍太空司令部(AFSPC)」,根據AFSPC的官網,該司令部負責指揮和控制美國官方衛星,幫助NASA和民營太空公司的火箭發射安全,並且也監測可能危害太空任務的軌道太空垃圾,另外也要「維持美國在太空的優勢」。

目前AFSPC底下有35,000多人,都屬於美國空軍人員。

