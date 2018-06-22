早在川普宣示之前 美軍早已有「太空司令部」

2018年06月22日 21:01 中時電子報 江飛宇

美國總統川普指示五角大廈開始建立美國的太空部隊，要是成為事實，將會是1947年美國空軍成立以後，一個新的軍種。但是太空部隊的權責、預算如何編列還不清楚，他所說的只是宣示美國要在太空爭霸。事實上美國軍方現在已經有太空安全部門，隷屬於美國空軍。

生活科學(live science)報導，川普重新復立的國家太空評議會(National Space Council)的第三次成立典禮中，相當豪氣的表示，美國的角色就是「探索新的視野，馴服新的邊界」(American character is to explore new horizons and to tame new frontiers)，這段話顯然是參考著名的科幻影集星際爭霸戰(STAR TREK)的開場白「探索新世界，尋找新生命和新文明」(to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations)，或許在川普的想法中，大空軍就是那樣的光景，配備光線武器的太空星艦。

美國空軍太空司令部(AFSPC)的標誌與指揮中心。(圖/AFSPC)

但是現實上，美國的太空事務已有相應的安全部門在維持。資深科學家勞拉．葛雷哥(Laura Grego)就說「美國太空安全工作，主要是讓其他國家遠離美國的衛星。」

葛雷哥說：「不說遠的，就是自1984年以來，美國空軍已經將280多顆軍用衛星送入軌道，這些衛星負責著預測天氣、監測彈道飛彈、幫助士兵打電話給他們的家人等工作，換言之，軍用衛星有在監視、預警、導航和通信都至關重要。因此這些昂貴的資產，當然需要有效力量防衛。」

防衛太空衛星就是太空安全的第一項主要工作，避免衛星遭到敵國干擾，或是被竊取資訊，負責這些工作的可以稱為「太空軍」，然而美國空軍早在1982年就成立了「美國空軍太空司令部（AFSPC）」，根據AFSPC的官網，該司令部負責指揮和控制美國官方衛星，幫助NASA和民營太空公司的火箭發射安全，並且也監測可能危害太空任務的軌道太空垃圾，另外也要「維持美國在太空的優勢」。

目前AFSPC底下有35,000多人，都屬於美國空軍人員。

(中時電子報)