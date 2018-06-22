早在川普宣示之前 美軍早已有「太空司令部」

美國總統川普宣示要成立太空軍，還借用星際爭霸戰的開場白，講了他理想的太空軍目的。(圖/派拉蒙影業)

友善列印
中時電子報

美國總統川普指示五角大廈開始建立美國的太空部隊，要是成為事實，將會是1947年美國空軍成立以後，一個新的軍種。但是太空部隊的權責、預算如何編列還不清楚，他所說的只是宣示美國要在太空爭霸。事實上美國軍方現在已經有太空安全部門，隷屬於美國空軍。

生活科學(live science)報導，川普重新復立的國家太空評議會(National Space Council)的第三次成立典禮中，相當豪氣的表示，美國的角色就是「探索新的視野，馴服新的邊界」(American character is to explore new horizons and to tame new frontiers)，這段話顯然是參考著名的科幻影集星際爭霸戰(STAR TREK)的開場白「探索新世界，尋找新生命和新文明」(to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations)，或許在川普的想法中，大空軍就是那樣的光景，配備光線武器的太空星艦。

美國空軍太空司令部(AFSPC)的標誌與指揮中心。(圖/AFSPC)

但是現實上，美國的太空事務已有相應的安全部門在維持。資深科學家勞拉．葛雷哥(Laura Grego)就說「美國太空安全工作，主要是讓其他國家遠離美國的衛星。」

川普建立太空軍 地位還在陸戰隊之上

葛雷哥說：「不說遠的，就是自1984年以來，美國空軍已經將280多顆軍用衛星送入軌道，這些衛星負責著預測天氣、監測彈道飛彈、幫助士兵打電話給他們的家人等工作，換言之，軍用衛星有在監視、預警、導航和通信都至關重要。因此這些昂貴的資產，當然需要有效力量防衛。」

防衛太空衛星就是太空安全的第一項主要工作，避免衛星遭到敵國干擾，或是被竊取資訊，負責這些工作的可以稱為「太空軍」，然而美國空軍早在1982年就成立了「美國空軍太空司令部（AFSPC）」，根據AFSPC的官網，該司令部負責指揮和控制美國官方衛星，幫助NASA和民營太空公司的火箭發射安全，並且也監測可能危害太空任務的軌道太空垃圾，另外也要「維持美國在太空的優勢」。

目前AFSPC底下有35,000多人，都屬於美國空軍人員。

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump Wants a 'Space Force,' But America Already Has One

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
美情報：世上最強！陸電磁砲2025…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。