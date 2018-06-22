智庫：若美朝協議破裂 美將加強對陸經濟施壓

2018年06月22日 20:52 中時電子報 盧伯華

美國朝野已逐漸明瞭中國才是最能影響北韓的因素，但對中國在策略上到底是來硬的還是來軟的？卻有不同的意見。圖為6月12日金正恩與川普在新加坡會晤。（圖／美聯社）

美國知名智庫大西洋理事會(Atlantic Council)一份報告指出，一旦美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡達成的協議破裂，華盛頓會將協議破裂歸咎於中國，並對大陸施加經濟制裁的壓力，指望透過北京迫使平壤接受美國設定的棄核方案。

據俄羅斯「衛星通訊社」報導，這篇由大西洋理事會研究員辛格(Daleep Singh)與哈瑞爾(Peter E. Harrell)所共同發表的報告指出，此前對平壤的制裁壓力收效甚微，而軍事解決花費甚大，更可能造成巨大損失，因此華盛頓認為，要想阻止北韓核計劃，美國被迫採取觸痛中國經濟的手段，因為中國是對北韓最有影響力的國家，美國將會把制裁北韓失效歸咎於中國。

報告認為，儘管制裁的法案授權行政部門，但川普在提出對中國大陸經濟制裁方案時並未直接觸及中國大型銀行。其主要原因是中國經濟在很大程度上與美國經濟息息相關，打擊中國經濟的同時，美國企業和民眾利益也會受損。但是如果美國只挑選對中國大型銀行和國有企業進行制裁，將可使美國的損失降到最低。

分析指出，這可能是讓中國屈服的最有效方法，如此才能透過北京加大對平壤的施壓。

報告表示，美國可能採取兩種手段打擊中國經濟，並避免對自身利益造成嚴重後果：一、限制中國公司獲得美資。報告指出，美國可能對中國採用2014年針對俄羅斯銀行和能源公司的手段，禁止他們獲得新的美國投資，這將導致中國公司信用評級下降和中國資本輸出增加。二、採取特別措施，迫使美國銀行密切監控中國大型銀行交易，這將使得銀行用於遵守標準的成本大幅提高。

研究報告認為，儘管以迫使中國領導層採取符合美國利益的行動為目的對北京施壓可能導致中美之間的緊張關係快速升高，但這仍然是一個必須承擔的風險。

(中時電子報)