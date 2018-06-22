新店陽光運動公園新亮點 「瓶安樹」點亮平安

「瓶安樹」目前展示於新北市新店陽光運動園區入口處。（葉書宏翻攝）

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「瓶安樹」目前展示於新北市新店陽光運動園區入口處。（葉書宏翻攝）
「瓶安樹」目前展示於新北市新店陽光運動園區入口處。（葉書宏翻攝）
「瓶安樹」目前展示於新北市新店陽光運動園區入口處。（葉書宏翻攝）
「瓶安樹」目前展示於新北市新店陽光運動園區入口處。（葉書宏翻攝）

為善盡企業社會責任與結合在地合作關係，民間企業台灣保樂力加股份有限公司於107年6月7日以回收酒瓶進行彩繪，並結合太陽能板發電成為環保酒瓶燈，化身成為一棵美麗的「瓶安樹」。

經新北市政府協調安排後，目前展示於新店陽光運動園區入口處，以「瓶安」象徵「平安」的概念，並推動環保概念、提升民眾環保意識，讓地球資源永續利用，歡迎民眾前往欣賞，點亮平安。

「瓶安樹」的主結構以廢棄鋼筋構成樹體，酒瓶燈是以太陽能板發電，會隨著外在天色明暗自動點燈。白天是裝置藝術，到了夜間瓶安樹亮燈後，還可提升河濱公園夜間照明，增添遊客安全，可說兼具美學創意與綠能發電環境永續經營。

「瓶安樹」目前展示於新店陽光運動園區入口處，天鵝光雕左方人行步道與自行車道花園前，點亮「平安」的瓶安樹如同點亮平安，平平安安、幸福洋溢為河濱公園帶來了溫暖的風景。歡迎市民朋友們大家一起來到陽光運動公園，欣賞美麗的「瓶安樹」。

(中時 )

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