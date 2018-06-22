深坑國中展現鄉土藝術 美國辛辛那提高中參訪

2018年06月22日 21:39 中時 葉書宏

美國辛辛那提高中師生一行共40人21日參訪新北市深坑國中。（葉書宏翻攝）

美國辛辛那提高中師生一行共40人21日參訪新北市深坑國中。（葉書宏翻攝）

美國辛辛那提高中師生一行共40人21日參訪新北市深坑國中。（葉書宏翻攝）

美國辛辛那提高中師生一行共40人21日參訪新北市深坑國中。（葉書宏翻攝）

美國辛辛那提高中師生一行共40人21日參訪新北市深坑國中，深坑國中的學生也在這一天與來自國外的高中生熱烈互動，用認真的態度積極準備文史資料，帶領外國朋友認識深坑。

歡迎式由深坑國中最有活力的大鼓隊打頭陣，震撼人心的鼓聲，表現我們最熱烈的歡迎；緊接著是簪纓國樂團的精湛演出，只能用嘆為觀止來形容。讓來賓們對深坑、對新北市留下最深刻美好的印象。為讓兩校的師生有深入的互動，學校安排了「挖筍田園樂」及「豆腐DIY」活動，邀請辛辛那提高中生體驗挖筍及豆腐製作。深坑國中的英語導覽小志工則是精心從深坑老街中挑選5種最具特色的食物：豆腐冰淇淋、花生糖、素食臭豆腐、烤臭豆腐、芋圓，由英語導覽小志工向到訪的貴賓介紹深坑老街的食文化。

接待的小志工呂佩珊表示：「這是我一次以英語導覽接待來自國外的朋友，覺得非常興奮！雖然我的心裡非常緊張，但我會努力讓他們了解深坑。」

透過本次接待美國辛辛那提高中師生參訪，深坑國中的英語導覽志工團不但用最活潑的方式來認識世界，也讓所有到訪的師生更了解新北市的學校特色，讓貴賓對台灣留下難忘的印象。

(中時 )