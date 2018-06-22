華夏學子成果展 婚禮小物吸睛

2018年06月22日 21:39 中時 葉書宏

華夏科技大學化妝品應用系開設「婚禮配件設計」課程，日前舉辦成果展，讓學生設計婚禮時所配戴的飾品。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學化妝品應用系開設「婚禮配件設計」課程，日前舉辦成果展，讓學生設計婚禮時所配戴的飾品。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學化妝品應用系開設「婚禮配件設計」課程，日前舉辦成果展，讓學生設計婚禮時所配戴的飾品。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學化妝品應用系開設「婚禮配件設計」課程，日前舉辦成果展，讓學生設計婚禮時所配戴的飾品。（葉書宏翻攝）

婚禮是全世界共同的儀式，無論國家或種族，雖然服裝與型式皆不相同，但盛裝的打扮是必須的。華夏科技大學化妝品應用系開設「婚禮配件設計」課程，日前舉辦成果展，讓學生設計婚禮時所配戴的飾品，也能將飾品加一點小變化成為時下流行的婚禮小物。

在化妝品應用系老師石珈熏帶領下，學生運用乾燥花永遠不凋謝的美麗、帶點灰色感的優雅色澤，紛紛製作出花圈、花束、胸針等展示自己設計的成果，使現場瀰漫著仙氣飄飄的柔美感。而學生也展示利用緞面光澤製作出「緞帶玫瑰珠寶捧花」，象徵傳承幸福的情意，讓整個活動現場充滿著幸福感。

華夏科技大學表示，學生把所學轉化為實際的行動力，捐贈作品義賣，協助弱勢生度過生活難關，用花傳遞思念與祝福，希望能把校園所有美好的人事物封存讓愛延續。

(中時 )