猛打文大宿舍事件 學者：激發侯營「鯰魚效應」

華夏科技大學商管院長高哲翰直言，「鯰魚效應會逐漸在侯營發酵。」 （葉書宏翻攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜因文化大學宿舍案，最近遭遇營窮追猛打，華夏科技大學商管院長高哲翰分析，民進黨傾全黨之力，從地方到中央藉此事件企圖打趴侯友宜，並重挫其形象的選戰策略不言可喻，但事件雖已發酵數日，但侯營民調仍以41.7％支持度大幅領先蘇貞昌的23.6％。高哲翰直言，「鯰魚效應會逐漸在侯營發酵。」

高哲翰表示，綠營本來猛打侯友宜鄭南榕事件，最近又以「文大宿舍事件」強攻侯友宜，但即便二起案子連續追打，不少綠營大老甚至大力撻伐，侯的民調數字卻未見明顯差異。

「主要是民進黨執政的負評過多，而蘇貞昌的出征，代表民進黨長期計劃性世代交替與年輕化政黨的精神及形象，導致蘇一出線就註定背負執政原罪的重擔。」高哲翰分析，國際政治主流的去政黨化與素人政治的趨勢，漸在台灣可見，特別是北部地區，侯挾此優勢下，在蘇與年輕世代選民斷層的新北選民結構面觀察，若蘇陣營仍維持傳統選戰策略，以過往歷史政績及負面選戰的政治操作因應，在這次的新北市長選舉將難見成效，而文大宿舍事件即便持續延燒，也不會明顯影響雙方支持度消長。

高哲翰指出，由於侯營一路的高民調數字，加上政治素人性格及難與綠營戰力匹敵的競選團隊陣容，觀察侯營本來欠缺激情與門爭性格的團隊選戰氛圍，在蘇營銳意的傳統選戰攻勢與政治操作過度下，恐反對侯營形成「鯰魚效應」，激發其活力與戰鬥意志，此為蘇陣營不得審時度勢動靜，避免未蒙其利反受其害。

(中時 )

夜問打權》枉為人師 學生說真話… 大陸神盾艦繞台 國防部封鎖消息…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。