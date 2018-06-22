猛打文大宿舍事件 學者：激發侯營「鯰魚效應」

2018年06月22日 21:25 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜因文化大學宿舍案，最近遭遇營窮追猛打，華夏科技大學商管院長高哲翰分析，民進黨傾全黨之力，從地方到中央藉此事件企圖打趴侯友宜，並重挫其形象的選戰策略不言可喻，但事件雖已發酵數日，但侯營民調仍以41.7％支持度大幅領先蘇貞昌的23.6％。高哲翰直言，「鯰魚效應會逐漸在侯營發酵。」

高哲翰表示，綠營本來猛打侯友宜鄭南榕事件，最近又以「文大宿舍事件」強攻侯友宜，但即便二起案子連續追打，不少綠營大老甚至大力撻伐，侯的民調數字卻未見明顯差異。

「主要是民進黨執政的負評過多，而蘇貞昌的出征，代表民進黨長期計劃性世代交替與年輕化政黨的精神及形象，導致蘇一出線就註定背負執政原罪的重擔。」高哲翰分析，國際政治主流的去政黨化與素人政治的趨勢，漸在台灣可見，特別是北部地區，侯挾此優勢下，在蘇與年輕世代選民斷層的新北選民結構面觀察，若蘇陣營仍維持傳統選戰策略，以過往歷史政績及負面選戰的政治操作因應，在這次的新北市長選舉將難見成效，而文大宿舍事件即便持續延燒，也不會明顯影響雙方支持度消長。

高哲翰指出，由於侯營一路的高民調數字，加上政治素人性格及難與綠營戰力匹敵的競選團隊陣容，觀察侯營本來欠缺激情與門爭性格的團隊選戰氛圍，在蘇營銳意的傳統選戰攻勢與政治操作過度下，恐反對侯營形成「鯰魚效應」，激發其活力與戰鬥意志，此為蘇陣營不得審時度勢動靜，避免未蒙其利反受其害。

(中時 )