世足》庫提紐與內馬補時各進1球 巴西首勝

2018年06月22日 21:21 中時電子報 黃及人

巴西球星內馬（右二）在終場前錦上添花，助森巴軍團鎖定最終比分。（路透）

前役爆冷跟瑞士踢成1比1平手的「森巴軍團」巴西，22日進行第2場小組賽， 巴西先靠庫提紐全場補時第1分鐘打破平手僵局，隨後內馬也在補時第7分鐘踢進本屆個人第1球，巴西2比0擊退哥斯大黎加，總算拿下本屆首勝，哥斯大黎加也宣告提前淘汰。

改穿藍色球衣的巴西，開賽仍排4-2-3-1陣形，面對哥斯大黎加堅守後防的5-4-1，巴西雖在上半場掌握大部分攻勢，卻無法突破對方鐵桶般的防守，傑蘇斯第25分鐘的門前勁射破網，也因被吹越位不算進球，巴西攻擊持續受阻。

巴西球星內馬上半場也陷前役困境，只要他一持球，對方球員幾乎馬上貼身嚴防，造成他屢次摔倒不起，雖獲兩度自由球機會，可惜都沒法把球傳到位，踢完上半場，雙方0比2打平，巴西上半場7次射門，竟然只有1次射正。

巴西球星內馬遭到對方球員直接剷倒。(美聯社)

巴西教頭提特下半場隨即變陣，改由篤格拉斯柯斯塔取代威廉位置，巴西隨即展開兇猛攻勢，可惜傑蘇斯的奮力頭槌，直接命中球門橫柱彈出，儘管巴西繼續猛攻球門，仍被哥斯大黎加門將納瓦斯一一瓦解，無法越過雷池一步。

整個局勢終在第77分鐘產生變化，內馬單刀切入禁區，遭到G.岡札勒斯直接拉倒，主審一開始雖然比出巴西擁有12碼罰球機會，卻在跑去看過VAR重播畫面後，馬上改判沒有犯規，巴西的12碼罰球就這樣憑空消失了。

早已相當不滿主審尺度的內馬，隨後就因用手擊球，被舉了本屆首張黃牌，趕來護航的庫提紐，也領了1張黃牌，沒想到就在比賽剛進入傷停補時，前役踢進巴西唯一進球的庫提紐，再次扮演率先突破對方球門的英雄。

踢到傷停補時第1分鐘，佛米諾在禁區內頭槌轉移，傑蘇斯停球剛好讓後上的庫提紐，直接跟進勁射破門，巴西終於打破僵局，隨後巴西持續進攻，內馬在傷停補時第7分鐘，替巴西再進1球，確定巴西拿下本屆首勝。

庫提紐（左）連兩戰進球，哥斯大黎加門將納瓦斯只能徒呼負負。（美聯社）

在過去4屆世足賽，巴西僅僅出現3場和局，這3場打平之後的下1戰，巴西全都贏球，最接近的1次就是上屆世足賽小組賽，巴西跟墨西哥踢平之後，接著就以2比1力退哥倫比亞，如今來到今年世足賽重演同樣戲碼。

(中時電子報)