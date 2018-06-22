世足花絮》世足新鈔搶手貨 中國球迷開價9倍豪買

前蘇聯最偉大守門員列夫雅辛的新鈔炙手可熱。（美聯社）

友善列印
中時

2018年俄羅斯世足賽有個特殊現象，俄國發行世足賽「限量版」100盧布（1.57美元）鈔票造成搶購熱潮，這張鈔票印有前蘇聯最偉大的守門員列夫雅辛（Lev Yashin）的撲球圖像，目前很多俄國、中國人願意花費多倍的價格收買珍藏。

2018俄羅斯世足瘋一夏

綽號「黑蜘蛛」的列夫雅辛是誰？他是1950、60年代世界足球史上最偉大的守門員，1963年當選歐洲足球先生，至今仍是唯一獲此殊榮的守門員，他的足球生涯擋下98個12碼球，1967年榮獲列寧勳章。

俄國發行的世足賽百元盧布的紙鈔是1張藍、黃與綠色為印刷色調的鈔票，印有1名男孩穿著足球衫，注視雅辛撲球的動作，這個圖像意味著代表俄國跨越世代的足球傳承。

這張鈔票的另一面是本屆11個世足賽主辦城市名字與1顆俄羅斯地圖的球，在紫外線燈照射下，可以看到浮現「2018年俄羅斯世足賽」和世足賽標誌的防偽圖案。

為了迎接世足賽，新鈔在1個月前開始流通，不熟悉的人還不要這種新鈔，但是隨著世足開踢，現在需求已經達到高峰，這張雅辛圖案的鈔票在拍賣網站可以賣到超過300盧布。

甚至有些銀行表示新鈔已經用光了，需要補進更多鈔票才行，銀行還在等待新鈔進來，較偏遠的葉卡捷琳堡的銀行員表示，1天有超過300人（主要是俄羅斯人）排隊等候購買這種「限量版」鈔票。

有俄國收藏家表示，他知道有些錢幣交易亭可以賣到6倍價格，甚至有些中國收藏家特別熱衷，願意拿出900盧布交換。這張雅辛的百元鈔票竟能引發交易熱潮，讓當地的收藏家很納悶，頻問「為何有人想要買那麼多？」

(中時 )

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