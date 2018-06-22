與新北市民一起瘋世足 蘇貞昌大秀花式足球展球技

新北市長參選人蘇貞昌今（22）日受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西vs哥斯大黎加」戶外轉播活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市長參選人蘇貞昌今（22）日受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西vs哥斯大黎加」戶外轉播活動。（葉書宏翻攝）

全民「衝」世足！新北市長參選人蘇貞昌今（22）日受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西vs哥斯大黎加」戶外轉播活動，與新北市體育總會足球委員會主委陳文治、總幹事蔡尚明及20多隊的國中、小足球隊小球員們一起看球，現場也有超過上千名民眾前來觀看直播，共同為支持的球隊加油。蘇貞昌在中場休息時，與台灣花式足球王子周嘉維及小朋友秀了一段花式足球，引起現場熱烈歡呼。

四年一度的世足賽上週在俄羅斯開踢，足球「瘋」潮席捲全台，曾是台大橄欖球校隊的蘇貞昌十分熱愛運動，也相當關注世足賽，不僅端午節前夕，與家人一同邊包粽邊看世足，今天還受新北市體育總會足球委員會之邀，在板橋站前廣場與上千位的市民朋友觀賽，一起感受世足盃的激情魅力。

陳文治說，相較於其他運動，足球較不受限於身材優勢，更重要的是細緻的腳法，看到今天有超過200個足球小將到現場觀賽，就知道台灣的足球活動還有很大的潛力，希望藉由這次活動，讓新北市民不僅感受世足賽的熱情，更能認識足球。

中場休息時，蘇貞昌先為贏得九宮格趣味賽及花式挑球前3名的小朋友頒獎，由於蘇貞昌在學生時代曾經是台大橄欖球校隊，具有運動員的底子，在教練的教導下，蘇貞昌還分別秀了大腿挑球、足背夾球、足背挑球等花式足球，最後和3位小朋友互相踢傳球，展現十足的活力及親和力，更贏得現場歡呼連連。

除了戶外現場轉播外，「衝」氣球也在這次的轉播活動中首次亮相，大小朋友只要利用場邊的「動物大聲公」氣球機，對著機器喊聲超過一定分貝，就能拿到印有「衝」字的氣球。蘇貞昌競選辦公室表示，「衝」氣球代表著蘇貞昌向前衝的精神，希望在今天特別的轉播活動中，與比賽的足球員、現場的足球小將及新北市民朋友一起衝向新新北，一起為未來加油。

(中時 )

大陸神盾艦繞台 國防部封鎖消息… 對軍公教年改粗暴 民進黨年底選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。