與新北市民一起瘋世足 蘇貞昌大秀花式足球展球技

2018年06月22日 22:01 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌今（22）日受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西vs哥斯大黎加」戶外轉播活動。（葉書宏翻攝）

全民「衝」世足！新北市長參選人蘇貞昌今（22）日受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西vs哥斯大黎加」戶外轉播活動，與新北市體育總會足球委員會主委陳文治、總幹事蔡尚明及20多隊的國中、小足球隊小球員們一起看球，現場也有超過上千名民眾前來觀看直播，共同為支持的球隊加油。蘇貞昌在中場休息時，與台灣花式足球王子周嘉維及小朋友秀了一段花式足球，引起現場熱烈歡呼。

四年一度的世足賽上週在俄羅斯開踢，足球「瘋」潮席捲全台，曾是台大橄欖球校隊的蘇貞昌十分熱愛運動，也相當關注世足賽，不僅端午節前夕，與家人一同邊包粽邊看世足，今天還受新北市體育總會足球委員會之邀，在板橋站前廣場與上千位的市民朋友觀賽，一起感受世足盃的激情魅力。

陳文治說，相較於其他運動，足球較不受限於身材優勢，更重要的是細緻的腳法，看到今天有超過200個足球小將到現場觀賽，就知道台灣的足球活動還有很大的潛力，希望藉由這次活動，讓新北市民不僅感受世足賽的熱情，更能認識足球。

中場休息時，蘇貞昌先為贏得九宮格趣味賽及花式挑球前3名的小朋友頒獎，由於蘇貞昌在學生時代曾經是台大橄欖球校隊，具有運動員的底子，在教練的教導下，蘇貞昌還分別秀了大腿挑球、足背夾球、足背挑球等花式足球，最後和3位小朋友互相踢傳球，展現十足的活力及親和力，更贏得現場歡呼連連。

除了戶外現場轉播外，「衝」氣球也在這次的轉播活動中首次亮相，大小朋友只要利用場邊的「動物大聲公」氣球機，對著機器喊聲超過一定分貝，就能拿到印有「衝」字的氣球。蘇貞昌競選辦公室表示，「衝」氣球代表著蘇貞昌向前衝的精神，希望在今天特別的轉播活動中，與比賽的足球員、現場的足球小將及新北市民朋友一起衝向新新北，一起為未來加油。

(中時 )