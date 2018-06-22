華人搶佔西班牙馬德里和巴賽隆納「黃金商圈」

2018年06月22日 22:47 工商 吳瑞達

人民日報海外版22日報導，在西班牙的馬德里和巴賽隆納，位於市中心的「黃金商圈」，吸引越來越多的華人商家進駐。

隨著金融危機之後逐步復與發展的西班牙經濟，近年來華人在西班牙的投資熱度持續遞增。不同於傳統意義上，華人對住宅性房地產投資的興趣，越來越多的華人在「搶佔」馬德里和巴賽隆納的知名商業街區，以投資零售業地產為主，華人在西班牙一線城市的黃金商業區中嶄露頭角。

據西班牙「歐華報」近日報導，隨著西班牙經濟的復甦與回溫，華人投資者在西班牙「寸土寸金」的知名商業街區內，獲得立足與發展。在馬德里和巴賽隆納等一線城市的「黃金商圈」，華人「明星企業」備受矚目。

目前，在西班牙生活的華僑華人數量約18萬，這些旅西華僑華人，多為1950年後的移民。近年來，人數持續增加，其中，多來自浙江青田及溫州，同時，來自上海的移民也逐年增多。這些華僑華人，主要分佈在西班牙的馬德里、巴賽隆納、瓦倫西亞和阿里坎特等城市。

傳統西班牙華僑華人經營的行業，主要為餐飲業、貿易業、雜貨業、旅行社及服務業。經過多年苦心經營的華人，也在瞄準各種商機，拓展行業投資，不斷升級商業規模，將傳統行業做大成為「黃金商圈」的「明星企業」。

(工商 )