中國至2020年 傳媒市場規模可望突破3兆元人民幣

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中國新聞網22日報導，「第9屆傳媒發展論壇暨2018傳媒藍皮書發表會」，21日在北京舉行，該藍皮書指出，預計到2020年，中國大陸的傳媒市場規模，可突破3兆元人民幣（下同）。

這項發表會，由北京清華大學新聞與傳播學院主辦，中國社會科學文獻出版社、中國新聞史學會傳媒經濟與管理學會、清華大學傳媒經濟與管理研究中心等合辦。

傳媒藍皮書主編、清華大學新聞與傳播學院教授崔保國介紹皮書指出，中國經濟穩中有進，中國居民消費的持續成長和文化傳媒消費的穩步提升，帶動傳媒產業持續成長。2017年中國傳媒產業總規模達1.89667兆元，較2016年成長16.6％。

藍皮書分析指出，從傳媒產業內部結構來看，2017年行動網路的市場比重接近一半，傳統媒體市場仍持續整體衰落，總體規模僅占五分之一，其中，報刊、圖書等平面媒體的市場比重不到6％。

中國網路廣告市場規模超過3,800億元，網路遊戲收入首次突破2,000億元，網路視頻市場規模也將近1,000億元，並以30％的速度快速成長。

網路廣告和網路遊戲已成為傳媒產業中的支柱產業，網路影音、手機遊戲、數位音樂與數位閱讀，是成長潛力最大的細分市場。

內容付費、粉絲經濟、資料跨境貿易或將成為傳媒業新的經濟成長點。

(工商 )

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