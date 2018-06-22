超人氣line貼圖「反應過激的貓」麗寶Outlet Mall辦首展

2018年06月22日 22:47 工商 曾麗芳

可愛屎我奶蓋茶。（圖／麗寶）

好刺雞腿捲餐。（圖／麗寶）

「黛麗佐手義式餐廳」研發許多期間限定版主題餐點。（圖／曾麗芳）

暑假旺季即將到來，麗寶Outlet Mall邀請日本超人氣的「反應過激的貓」跨刀合作舉辦台灣首展，一起打造全台灣最歡樂的渡假園區；「反應過激的貓」原繪者 Chikuwa先生台灣首次公開現身，6/23下午14:00舉辦簽畫會。

日本「反應過激的貓」角色，在通訊軟體LINE上的貼圖也已經出到第九代創紀錄了。麗寶樂園渡假區鎖定親子客層為主題，營造最歡樂好玩的形象，因此特別邀請「反應過激的貓」至台灣展覽，希望暑假提供全台最趣味的、最舒壓的特展。

麗寶Outlet Mall公關副理陳宇秀表示，住在日本鳥取縣的原繪者Chikuwa先生，其實是個超級宅男，喜居鄉間的他平常足不出戶，卻創造出讓台灣民眾瘋狂的「反應過激的貓」，各種經典動作往往讓人拍案叫絕。

陳宇秀表示，本次特展除了「反應過激的貓」之外、另有SAN-X家族（拉拉熊、角落生物、豆海豹）、水豚君、謎樣生物、深情馬戲團、啾啾妹、星座小熊等6個主要展區，讓大小朋友過個療癒又趣味的暑假。

除了展覽，還有同樣獲得日本授權，由麗寶OUTLET MALL內「黛麗佐手義式餐廳」研發的期間限定版主題餐點，包括淚牛滿面排餐、您太嫩了豬排餐、好刺雞腿捲餐、太莓妙了冰沙、芒翻天啦冰沙、可愛屎我奶蓋茶、Q嚕水豚仔餐等，搶攻暑假餐飲市場商機。

(工商 )