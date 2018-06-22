丁守中拜會顏慶章 請益財政與城市發展

國民黨台北市長參選人丁守中今天拜會前財政部長顏慶章請益。(圖/丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天拜會前財政部長顏慶章請益，兩人針對台北市財政政策與都市發展廣泛交換意見。丁守中強調，顏慶章是他幾十年好友，更曾任WTO大使，對城市行銷、招商引資，乃至於財政改革都很有見地，對台灣的財稅收入也有很多貢獻，所以特地前來向他請益。

顏慶章則說，與丁守中有20年交情，他不認為丁是政治人物，反而是學者、讀書人，所以這次是以私人角度、市民角度來幫忙，針對台北市的財政賦稅與發展提供建言，也是他應盡的社會責任。他也肯定丁守中過去在國會對他推動金融改革和稅制革新提供很大幫助。

丁守中今早前往拜會顏慶章，並表示將延攬顏慶章擔任競選顧問。他也說，顏慶章是專業的部長，顏慶章對他的支持，正好說明了專業不分藍綠白，只要理念相合，理性專業，治國的價值相投，都能夠取得支持，因為真正超越藍綠的是專業，不是白色。年底這場選舉就是要爭取絕大多數中間選民的支持與認同。

顏慶章則向丁守中提出不少建言，包括提升城市美學、行銷台北美食。顏慶章主張，老舊社區的更新必須結合民間參與，洋溢更多的建築藝術品味。同時美麗的都市，應有親近的河川，應該研究拆除部分基隆河的堤防、甚至讓瑠公圳能夠重見天日，另讓台北市高架道路地下化，都可以馬上見到成效。

對柯市府大力宣揚3年還債520億，顏慶章說，台北市這段時間債務餘額有減少，但從前市長郝龍斌任內就有減少，且105年地價稅大幅增加約35%，讓北市增加很多可支用財源 ，也反射到財政收入上。尤其稅入稅出不是只有開源，重要的是節流，但市府組織架構頗有過度肥胖現象，不僅虛耗人民納稅錢，也減損服務市民效能，應盡速檢討低度使用效能的設施，引進民間經營模式。

顏慶章也說，北市府有龐大的公共資源，但有若干資源被輕忽使用，例如很多蚊子館。另外，年輕人就業減少就是因為民間投資不足，若投資夠，就可帶動生產與就業，一如美國總統川普大力加重在美國的投資，也是相同考量。

(中時電子報)

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