彭華幹爆內幕 文大女學生成「電視台永遠黑名單」

2018年06月22日 22:56 中時電子報 吳玫穎

彭華幹認為女學生已成該電視台永遠黑名單。(本報系資料照)

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學學生宿舍爭議，現在連無辜的女學生、大群館館長范同學，也無端捲入是非中，只因為她日前在三立《新台灣加油》坦言宿舍住起來安心又舒適，隔日就慘遭名嘴姚立明、廖筱君輪番批說謊。對此，名嘴彭華幹也提醒這位女同學，「從今以後，這輩子妳會成為這家電視台永遠的黑名單」。

彭華幹當了多年名嘴，還是第一次看到有製作單位敢修理自己的來賓，只因為范同學沒有照著製作單位要的劇本走。

接著，他更爆料電視台內幕，「其實這對於節目製作而言，是犯了大忌，一點也不好笑！內部會議一定『天搖地動』，上級要找到代罪羔羊，否則不能向電視台老闆交代。請問范同學是誰找來的？她是不是站在我們這一邊？她為什麼不照腳本走？」

彭華幹說，雖然女同學對得起自己良心，勇於說出真話，但他提醒女同學，「從今以後，這輩子妳會成為這家電視台永遠的黑名單，不僅僅是上節目，連未來的工作，生涯發展，妳將永遠都被拒絕往來，就是這麼可怕！」也因此隔天姚立明立刻被找來上節目救火，批女同學說謊，「這就是『專業』名嘴的用處，因為他一定會照節目的需求發言」。

(中時電子報)