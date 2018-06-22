姚立明質疑文大生說謊 網民：天啊！連個女學生都要鬥

名嘴姚立明。（資料照片/王錦河攝）

友善列印
中時電子報

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍爭議，擔任文大宿舍「大群館」館長的范姓女學生，日前受邀上政論節目說明宿舍情況，女學生因口誤說成1學期6個月。曾任文大行管系副教授的名嘴姚立明卻因此質疑范同學「公然說謊」。PTT網民不禁喊：「天啊！連個女學生都要鬥，瘋了吧。」

姚立明在三立政論《新台灣加油》節目上質疑說：「是不是故意說謊我不知道，因為另外一個學生在另一節目上說得很明白，她昨天說1萬8200元是1學期、6個月，其實她們暑假期間是要搬出來的、要扣掉。」更與主持人一同質疑范學生「公然說謊」。文大宿委會表示，范同學錄製過程均依照事實陳述，其中發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只是一時忘記扣除寒暑假期間，竟被姚立明質疑故意說謊。

網民不滿說：「姚立明你在公三小？你一個名嘴欺負一個小女生。」、「挑語病有夠無聊」「唉，墮落成這樣。」、「你說那麼多謊，被打臉還不道歉。」

由於姚立明近日確定將擔任民進黨北市長參選人姚文智的策略長。網民對此不滿說：「居然戰住在裡面的學生。」、「奇怪了，綠營不是都拿軍公教和年輕人比嗎？怎麼這次戰一位『女生』年輕人呢。」、「難怪年輕人支持度0%。」、「這種格調，我看這次學生票要崩了！」

(中時電子報)

文章來源：PTT

丁守中拜會顏慶章 請益財政與城… 蘇煥智：蔡政府不要只會叫人民「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。