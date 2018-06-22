姚立明質疑文大生說謊 網民：天啊！連個女學生都要鬥

2018年06月22日 23:19 中時電子報 黃麗蓉

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍爭議，擔任文大宿舍「大群館」館長的范姓女學生，日前受邀上政論節目說明宿舍情況，女學生因口誤說成1學期6個月。曾任文大行管系副教授的名嘴姚立明卻因此質疑范同學「公然說謊」。PTT網民不禁喊：「天啊！連個女學生都要鬥，瘋了吧。」

姚立明在三立政論《新台灣加油》節目上質疑說：「是不是故意說謊我不知道，因為另外一個學生在另一節目上說得很明白，她昨天說1萬8200元是1學期、6個月，其實她們暑假期間是要搬出來的、要扣掉。」更與主持人一同質疑范學生「公然說謊」。文大宿委會表示，范同學錄製過程均依照事實陳述，其中發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只是一時忘記扣除寒暑假期間，竟被姚立明質疑故意說謊。

網民不滿說：「姚立明你在公三小？你一個名嘴欺負一個小女生。」、「挑語病有夠無聊」「唉，墮落成這樣。」、「你說那麼多謊，被打臉還不道歉。」

由於姚立明近日確定將擔任民進黨北市長參選人姚文智的策略長。網民對此不滿說：「居然戰住在裡面的學生。」、「奇怪了，綠營不是都拿軍公教和年輕人比嗎？怎麼這次戰一位『女生』年輕人呢。」、「難怪年輕人支持度0%。」、「這種格調，我看這次學生票要崩了！」

(中時電子報)