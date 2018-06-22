金石堂城中店36小時不打烊 書街不眠守護

2018年06月22日 23:37 旺報 李怡芸

承載著眾多作者、讀者的記憶，金石堂城中店將於24日晚間10點正式熄燈告別，近日已有不少民眾懷著道別的心情前來，23日早上10點開始該店更將連續36小時不打烊，一如鄭愁予的詩：「是誰傳下這詩人的行業，黃昏裡掛起一盞燈」，最後一次，為這城市點一盞深夜的燈，同屬重南書街的同業也發起「書街夜未眠」守護活動，向金石堂城中店告別。

金石堂書店協理汪信次指出，城中店自公告熄燈至今，平均每日來客數是過去的3至4倍，預估6月分的營業額上看千萬台幣，23日起持續36小時的不熄燈告別，也已安排了文史專家莊永明，作家祁立峰、廖志峰與簡媜的講座，將與讀者一同回憶書街的繁華，也向駐足於此，共同見證書街起落34年的城中店告別。汪信次表示，預估屆時來客數可能超過平日的5倍，城中店店長也表示：「很多人會想要來拿到6月24日的發票作為紀念。」

為了正式感謝讀者並告別，汪信次表示、24日晚間10點，會請城中店歷任店長及共30多位門市同仁在門口一一向讀者致謝、道別。營業最後一天也會邀請書迷朋友於書店1至3樓的牆面留言，或與喜愛作家的親簽咖啡杯拍照留念；3樓的作家簽名牆，也以數位復刻方式保存下來。

台北市商業處副處長江美玲表示，儘管重南書街從全盛時期的100多家至今只剩15家書店，但商圈一直推動友善閱讀，在旅店、餐廳內設提供書籍設置專區，希望商圈內仍滿是書香。文史學者莊永明則直言，書街面貌的改變反應的是台北市的發展歷史，過去因交通之便，書街輝煌一時，但至90年代柏青哥便開始入侵，隨後便是商務旅館的進駐，當現代人生活、閱讀習慣改變，書街也勢必轉型，畢竟「書香是翻出來，而不是滑出來的」莊永明說。

重南書街促進會理事長沈榮裕則建言，政府不妨開放陸資來台開書店，「像鐘書閣這樣的最美書店若進駐，自然能吸引人潮。」人潮不來，他感慨「促進會6年前做的書街地圖，如今書店又比當時少了一半。」不過作為老牌店家天瓏資訊圖書二代接班人，彭德凱認為書店在重南並不是無法經營，「做出特色，給讀者來實體店的理由」才是重點，近幾年書店雖關了不少，但他表示天瓏大致未受影響。

書街除了號召各商家一同於23日起不熄燈營業，今年更製作紀錄片《扉頁》，描繪重南百年。看盡書街起落的莊永明指出，當年文星書店歇業，當時的一票知識青年也守著書店關門，由李敖貼上「酒店關門我才走」字條才各自散去，半世紀過去，仍是鮮明的對照。

(旺報 )