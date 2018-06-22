2歲兒不受控 梁赫群自嘲：「租來的！」

梁赫群（右起）、何妤玟、李愛綺、黃鐙輝、依依帶著兒女出席活動。（粘耿豪攝）

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梁赫群兒子小寶在記者會現場不受控到處亂跑。（粘耿豪攝）
黃鐙輝帶兒子上節目錄影自爆很累！（粘耿豪攝）
何妤玟將帶女兒參加親子實境秀錄影。（粘耿豪攝）

梁赫群、黃鐙輝、何妤玟、李愛綺、依依等5位藝人，今（22日）帶著小孩一同出席中天親子節目《跟著寶貝一起玩》首播記者會，5位大人加上5位「小人」讓場面變的很熱鬧，記者會現場梁赫群兒子小寶完全不理會老爸呼喚，在活動現場跑來跑去，還被虧說孩子不是親生，梁赫群還自嘲：「兒子是租來的」。

一行人日前帶著孩子錄影超過10個小時，但孩子們都不覺得累，李愛綺說：「對小孩來說，出外景像是出去玩一樣。」她說，一個人錄影跟帶小孩錄影是完全不一樣，是雙倍的累，永遠不會知道小孩有什麼樣的反應。像她女兒Mia在錄影現場看到草泥馬很害怕，整個快崩潰，錄影錄到一半還跑道餐廳外面大哭。

黃鐙輝也說，「帶小孩錄影就最辛苦就是製作團隊，小朋友常常會失控，錄影一整天也不會嫌累，一瞬間小孩就跑到另一個山頭，所以常常會看到攝影師背著機器在現場追著小朋友跑。」

梁赫群兒子小寶與李愛綺女兒因為錄影相處融洽，未來將準備500萬娉金替兒子找老婆，節儉出名的他急撇清：「美國人沒有在搞大小聘，都是go dutch！」旁邊的何妤玟笑說：「如果選我女兒，看我的臉就知道沒有go dutch！」笑翻現場所有人。

(中時 )

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