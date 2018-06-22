泰國空軍升級版4代戰機！首架F-5F原型機亮相

泰國空軍F-5F「超級老虎」(Super Tiger)的第一架原型機。(圖/推特)

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中時電子報

泰國皇家空軍日前推出了F-5F「超級老虎」(Super Tiger)的第一架原型機，由埃爾比特系統公司(Elbit Systems)以新的軟體升級和修改硬體設備。將F-5升級成配備先進作戰力的第4代戰鬥機。

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根據《以色列國防》(Israel Defense)報導，泰國空軍日前推出首架F-5「超級老虎」原型機，由總部設在以色列的國際電子防務公司「埃爾比特系統公司」負責主要升級工作，包括裝備玻璃駕駛艙、先進的IRIS-T空對空飛彈以及頭盔顯示器等。

泰國空軍F-5F「超級老虎」(Super Tiger)的第一架原型機。(圖/推特)

泰國空軍F-5F「超級老虎」(Super Tiger)的第一架原型機。(圖/推特)

升級後的F-5ST戰機是一架具有先進作戰力的第4代戰機，裝備有現代化的強大雷達、先進的EW套件、高精度的空對地能力、先進的IRIS-T空對空飛彈以及埃爾比特系統的頭盔顯示器。

埃爾比特公司去年8月與泰國政府簽署總價高達9600萬美元(約新台幣30億元)合約。包括以色列「拉婓爾先進防務系統公司」(Rafael Advanced Defense Systems)也是其承包商。

(中時電子報)

文章來源：Thailand Presents First F-5 Super Tiger Modernized by Elbit Systems

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