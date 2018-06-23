世足》比利時不戀戰 要速勝突尼西亞

比利時在小組賽打敗巴拿馬。(美聯社)

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中時電子報

世足賽G組今晚8時要由比利時對上突尼西亞。「歐洲紅魔」比利時首戰以3比0輕取巴拿馬，同組的英格蘭首戰2比1打敗突尼西亞，比、英雙雄暫以積分3分在G組領先。此役實力明顯較弱的突尼西亞獲勝機會渺茫，甚至要踢和都十分困難。

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40年沒在世足賽贏過球的突尼西亞其實首戰表現不差，球員充分發揮速度與力量，擋下英格蘭下半場連續45分鐘的猛攻而不失球。若非英格蘭隊長肯恩(Harry Kane)在傷停補時的致命一腳，突尼西亞差點就能以1球逼和英格蘭。

突尼西亞2002年世界盃與比利時交過手，當年兩隊1比1踢和；1992年的友誼賽，突尼西亞還以2比1踢贏比利時。不過本屆的比利時被稱為「黃金世代」，實力和鬥志遠勝當年，他們只要今晚擊敗突尼西亞，幾乎就能確保晉級16強。

前一仗比利時上半場掛零，讓球迷有些焦躁，教頭馬丁尼茲(Roberto Martinez)一度成為箭靶，直到下半場才由梅騰斯(Dries Mertens)、盧卡庫(Romelu Lukaku)攻進3球。隊長阿札(Eden Hazard)其實不太滿意，他直言盧卡庫上半場像個隱形人毫無作為，「害我們10個打11個很辛苦。」

盧卡庫是比利時國家隊史的進球王，所幸藉由中場德布勞內(Kevin De Bruyne)的穿針引線，盧卡庫下半場攻進2球，幫助比利時大勝巴拿馬，化解了內部矛盾。阿札表示：「首戰我們贏3球其實很不容易了，畢竟其他比賽的差距都在一兩球而已，大家對我們的期望有時候不太實際。」

邊衛穆尼爾(Thomas Meunier)則說他們三兩下就能收拾掉突尼西亞，「我不必擔心對手要怎麼踢，反正我們就是設法盡快結束比賽。」這一次比利時可能會在上半場就展開猛攻，以求速戰速決。

(中時電子報)

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