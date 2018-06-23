檢察官說法》能否有死的權利？ 安樂死合法性爭議

2018年06月23日 00:02 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

關於安樂死議題，莫不讓人聯想起真實故事改編的電影－死亡醫生（You don't know Jack），劇中深刻描繪醫生Jack Kevorkian－為無藥可救且生活又充滿痛苦的重症病人進行安樂死的故事。

Jack Kevorkian 從80年代末到90年代初幫助了至少130名重症病人進行安樂死，甚至為了宣揚末期病患擁有「死的權利」，使法院承認安樂死為美國憲法所保障的人權，在為第130名病患實行安樂死的過程中，一改過往由病患自行決定是否按下死亡機器按鈕的方式，而親自將毒液注射到病患靜脈致病患死亡，並將過程之攝錄影片交給電視節目《六十分鐘》播放。

最終Jack Kevorkian涉及二級謀殺罪遭檢察官起訴，經密西根州法院判處十至二十五年有期徒刑確定，其終身所宣揚｢安樂死｣為美國憲法所保障基本人權的理念，至其離世時止，仍未被其所身處的密西根州州法所承認。

而美國目前亦僅有少數州承認安樂死的合法性，絕大多數州仍將安樂死的行為視為非法的行為，乃因安樂死的合法性牽涉到哲學、宗教、倫理、醫學、法學、社會學等等層面，該議題猶如死刑、墮胎一般，難以獲得社會一致的共識。

回到我國目前對於安樂死議題，因知名體育主播的離世，再度引起社會各界的反思，但猶如美國多數州法一般，仍將幫助或執行安樂死的行為，視為非法行為，刑法第275條即規定幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之，構成加工自殺罪，而不得主張合法。

但我國立法對於「末期病人」依《安寧緩和醫療條例》之規定賦予醫護人員不予施行「心肺復甦術」或「維生醫療」的權利；另外在《病人自主權利法》（目前尚未施行，預計108年1月間施行）中更將病人及醫療範圍加以擴充，賦予醫生對於｢末期病人｣、｢處於不可逆轉之昏迷狀況｣、｢永久植物人狀態｣、｢極重度失智｣、｢其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形｣等病患，為｢終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或一部｣，肯認醫護人員不積極為無效醫療行為的合法性；相較於積極使病患死亡的安樂死制度，毋寧較為緩進，且容易獲得社會共識的立法。

至於安樂死制度是否能如Jack Kevorkian終身所秉持的理念－為憲法所保障的基本人權，恐猶如美國州法的現狀，無法達成一致性的共識，只能在「生命權」與「自主權」之間尋得最佳的平衡點。

（本文由協會會員苗栗地檢署檢察官劉哲嘉提供）

(中時電子報)