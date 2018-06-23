女子以為男生對她性騷擾甩耳光 下一秒神打臉讓她臉超「腫」

女子誤以為男子是癡漢，接下來卻慘遭神打臉，臉超「腫」。 (圖／影片截圖)

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中時電子報
／綜合報導
影音取自YouTube/B.C.&Lowy，若被刪除請見諒

性騷擾事件不斷，尤其在印度更是可怕，不過這次女生真的糗大了。一名女子與友人搭上公車，隨後一名男子也上車，途中因公車急煞，導致男子重心不穩倒向女方，女方以為自己被性騷擾，直接往男子臉上打了一個大耳光，卻在幾秒後自己慘被打「腫」臉。

事情發生在印度公車上，透過影片可以看到，男子上車後站立在女子左邊，但因公車多次急煞，導致男子重心不穩往女方身上倒，儘管男子趕緊用手撐住扶手，讓自己不至於全身都靠上女子，但女子臉色相當難看，認為自己被性騷擾，直到第二次男子重心不穩靠過來時，女子毫不猶豫就賞了男子一個巴掌。男子覺得相當委屈，但有苦說不出，坐在座位上的女子友人還幫腔，嗆了一句「你這無恥的變態」。

滿腔怒火的男子換了位置，站到女子右側，就在下一刻，公車再度急煞，女子一個重心不穩，摔到了男子身上，連sorry都還沒說完，就被男子回敬一個耳光，全車空氣瞬間凍結，沒有人敢說話，女子也只能摀著自己的臉頰掉淚。

網友看完後才驚覺：「靠，原來是物理性的臉腫」、「臉腫指的是真的腫起來啊」、「男子回擊巴掌那刻看得好爽」、「真治癒的影片」。

這段影片是印度社會學家古普塔(Dipankar Gupta)所拍攝的短片，意圖在宣傳防止癡漢行為，但同時也要求女生別隨便指控男性，因為很多男性都因為這樣莫須有的罪名而毀掉一生。

(中時電子報)

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