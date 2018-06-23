世足》穆薩梅開二度 奈及利亞剉「冰」保晉級希望

2018年06月23日 00:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

穆薩（右）攻入生涯第3顆世足進球，興奮的狂奔慶祝。（美聯社）

俄羅斯世足賽22日由「非洲第一大國」奈及利亞（近1.9億人）對上「最小參賽國」冰島（人口34萬），輸球就提前淘汰的奈及利亞上半場射門掛零，前鋒穆薩卻在下半場兩度洞穿冰島大門，終場奈國以2比0拿下本屆首勝，保住晉級希望。

穆薩首戰沒有先發，此役用進球回報教頭魯爾的信任，生涯世足進球數已達4球，也成為首位在兩屆世足賽進球的奈及利亞球員，並中止「非洲雄鷹」在世足連續272分鐘的不進球紀錄。

奈及利亞戰績1勝1負，積分3分躍居D組第2，領先1分的阿根廷與冰島，下役再贏阿根廷就能晉級16強。

冰島首戰爆冷逼和阿根廷，此役一開賽就展現強攻企圖，第3分鐘由效力英超艾佛頓的G.希古森踢出漂亮自由球，可惜被門將烏佐荷擋出底線，兩分鐘後又是希古森在禁區邊緣起腳勁射，再次被烏佐荷沒收。

奈及利亞輸球就確定淘汰，希望運用伊杜胡、莫西斯的兩翼突破，傳中替雙箭頭製造攻門機會，但推進成效不佳，上半場射門竟然掛零，威脅性不如打法簡單、直接的冰島。

穆薩（左）以速度擺脫冰島門將霍多森，二度破門替奈及利亞鎖定勝局。（路透）

換邊後奈及利亞強化攻勢，艾特波一開始就兵臨城下，禁區外遠射雖被門將霍多森擋出，總算有了第一次射門。第49分鐘莫西斯右路快攻吊中，穆薩卸球剛好擺脫後衛R.希古森，拉出空間順勢右腳凌空抽射破門，助「非洲雄鷹」先馳得點。

第75分鐘，穆薩左路突破內切，以速度連續擺脫冰島後衛與門將，再下一城。兩球落後的冰島沒有放棄，第80分鐘經「影像助理裁判」（VAR）檢視後獲得12碼罰球機會，未料希古森一腳踢飛，讓冰島吞下隊史世足首敗。

(中時電子報)