普丁拉攏文在寅 將更介入朝鮮事務

2018年06月23日 01:43 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網22日報導說，俄羅斯加強與南韓關係，期望多利用首爾的力量開發遠東和西伯利亞來平衡北京影響，避免過於依賴中國大陸。利用南韓總統文在寅這次訪俄，克里姆林宮大力推動朝鮮半島南北雙方與俄羅斯的三方合作，並將更積極介入東北亞事務。俄羅斯甚至可能秋季在遠東主導召開有朝鮮半島南北雙方和大陸參加的五方，或是六方峰會。

南韓總統文在寅6月21日抵達莫斯科開始對俄展開為期4天的訪問。雖然俄韓領導人經常會晤，文在寅和他的前任朴槿惠幾乎每年都參加在俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）的東方經濟論壇會議，但這是南韓領導人19年來第一次對俄展開國事訪問。

美國之音指出，隨著俄羅斯外交轉向東方，南韓成為俄羅斯亞洲外交的重要一環。莫斯科的戰略問題學者們認為，與南韓發展關係可避免俄羅斯完全倒向和全面依賴大陸，更加密切的俄韓關係能對俄中關係起到平衡作用。

俄羅斯也期望利用南韓的經濟實力開發遠東和西伯利亞，以便平衡大陸在那裡不斷擴大的影響。與俄羅斯非常警惕大陸對遠東的威脅相比，俄羅斯對南韓沒有類似戒心。

冷戰時代，南韓把蘇聯看成北韓政權的保護傘，蘇聯則把南韓稱為美國扶持的傀儡政權。但雙方建交後關係一直非常順暢。

東亞問題學者古謝夫說，雙方幾年前已實施了免簽證待遇，俄羅斯人去南韓不需要簽證就可停留兩個月，都說俄中關係好，但俄羅斯人去大陸迄今也沒有享受去南韓的那種免簽證待遇。

古謝夫說，上個世紀80年代後俄韓關係就一直很密切。「兩國貿易合作特別緊密。三星、現代等許多大財團都在俄羅斯有很多業務，這些財團同俄羅斯的合作非常多。」包括三星、現代等財團領導人在內，大約有200多名南韓企業領袖這次一同隨文在寅訪俄。

文在寅訪俄也受到俄方很高禮遇。20多年來很少有外國領導人在俄羅斯下議院國家杜馬發表演講，曾發表過演講的僅有江澤民、柯林頓和納札巴耶夫等屈指可數的幾名外國領袖，但文在寅這次也在國家杜馬發表了演講。

文在寅稱，他同普丁想法相似，南韓將積極參與俄羅斯的遠東和西伯利亞開發。南韓同樣也將支持推動由克里姆林宮倡導的建設連接南北韓雙方和俄羅斯的鐵路網、天然氣管道和輸電網計劃。他說，俄羅斯的西伯利亞鐵路可經過北韓最後抵達南韓南部的釜山。

美國之音指出，除了經濟意義外，這些計劃能為俄羅斯帶來巨大地緣政治紅利，它能讓俄羅斯進一步加強在朝鮮半島的影響。文在寅表態支持俄羅斯的計劃，將使普丁在朝鮮半島的博弈中更能得心應手。南韓駐俄羅斯大使最近也表示，南韓有意同俄羅斯建立戰略夥伴關係。

俄羅斯目前分別與朝鮮半島南北雙方積極互動，同時利用舉辦世界盃足球賽機會展開外交活動。主管遠東事務的俄羅斯副總理特魯特涅夫，最近也訪問了首爾。

俄羅斯外長拉夫羅夫不久前訪問了平壤並會晤了金正恩後，北韓名義上的領導人金永南幾天前也訪俄，參加了世界盃足球賽開幕式。金永南會晤普丁時轉交了金正恩的一封親筆信。普丁表示，他期望能同金正恩9月在符拉迪沃斯托克（海參崴）的東方經濟論壇上會晤。普丁特別強調，他同樣準備好與金正恩在其他時間和其他地點會晤，顯示了普丁希望與金正恩見面的急迫心情。

一家俄羅斯官方智庫剛發表的報告呼籲說，莫斯科應更主動積極介入朝鮮半島事務，同時應提出更多新倡議和計劃，包括在聯合國為北韓呼籲取消制裁，為北韓提供能源支援，以去核化為掩護，為北韓建設核電廠，同時呼籲建立東北亞安全機制等。

此外，利用文在寅訪俄，俄羅斯還將試圖說服南韓支持參與由俄方主持的涉及朝鮮半島事務的更大外交活動。大陸國家主席習近平、日本首相安倍晉三和文在寅，目前都已確認將參加9月上旬在符拉迪沃斯托克（海參崴）的東方經濟論壇會議，俄方也多次向金正恩發出了相關邀請，因此，9月上旬很可能在俄羅斯遠東舉行涉及朝鮮半島事務的五方峰會。有學者說，如果美國總統川普同意訪問遠東，甚至可能舉行把美國包括在內的六方峰會，在受西方孤立之際，俄羅斯外交藉此可取的重大突破。

除了會晤總統普丁，總理梅德維捷夫外，文在寅22日還出席了在莫斯科的兩國工商界論壇活動。文在寅希望與普丁建立更密切的私人關係，併進一步擴大兩國貿易規模。他還將前往南部的頓河畔羅斯托夫市觀看南韓與墨西哥的足球比賽。

文在寅訪俄前俄羅斯官方民調機構發表的報告說，有多達57％的俄羅斯受訪者支持與南韓建立戰略夥伴關係，更多人也希望能去南韓旅遊。文在寅抵達莫斯科前，南韓女作家朴景利塑像在聖彼得堡揭幕。俄韓兩國文化部長出席了揭幕儀式。

但美國之音報導，也有時事分析人士警告說，南韓身為美國的盟國，未來進一步發展對俄關係時也可能會受到某些因素制約。

與此同時，南韓也與俄羅斯的一些對手國家關係密切。愛沙尼亞最近同南韓簽訂合同，決定從南韓採購12門大口徑自走炮。愛沙尼亞擔心俄羅斯侵略並把俄軍當成主要假想敵，對缺乏重型武器裝備的愛沙尼亞軍隊來說，這筆4千萬歐元的交易是這個波羅的海國家獨立後最大的軍火訂單之一。

(中時 )