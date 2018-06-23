捐米、捐血　永慶不動產助清寒戶渡過難關 解血庫血荒

2018年06月23日 01:43 中時 王莫昀

王莫昀／台北報導

「衛生紙之亂」、「油電雙漲」接連爆，反映民生物價持續上揚，對於中低收入及弱勢族群而言，生活則更加艱辛，為此，永慶不動產桃園區經管會規畫「愛圓滿接力『你捐血 我贈米』公益行動」，在不到1周的時間，即獲得桃園各店同仁們的支持，踴躍樂捐超過3000包白米，送往桃園市政府安家實物銀行，幫助超過3000戶清寒家庭，緩解糧食缺乏問題。

永慶不動產桃園區經管會也與新竹捐血中心一同舉辦捐血活動，只要捐血即可獲贈白米一包及小禮物，邀請同仁及社區熱情民眾一起挽袖、捐熱血，現場共捐出了超過150袋熱血，為血庫血荒舒緩燃眉之急。

永慶不動產桃園區經管會會長余玟進開心表示：「此次公益活動的成功，原本捐米的目標設定為2,000包，結果竟然捐了3,000包，且捐血人數也超過了預期目標，十分意外但也十分感動。」

白米3,000包的重量，以每包2公斤計算，總重約達6噸，相當於兩台3噸半貨車才載得完，數量十分驚人，永慶不動產桃園區經管會活動主委周業泰笑說：「當我連絡社會局說要捐3,000包白米時，他們十分驚訝也十分驚喜，趕緊請安家實物銀行清出空間。我們也在昨天隨同貨車一起前往位於八里的安家實物銀行幫忙，將近2個小時才完成卸貨。」

(中時 )