《兩岸星期人物》我國空軍首位幻象女飛官！90後中尉蔣青樺

空軍幻象戰機首位完成單座飛行訓練的女飛官蔣青樺。(圖/中央社)

友善列印
中時電子報

年僅26歲的蔣青樺，去年11月以中華民國空軍官校103年班第一名畢業，完成幻象戰機訓練，並擔負戰備任務，成為首位幻象戰機的女性飛官。

泰國空軍升級版4代戰機！首架F-5F原型機亮相

影》20年打造！首艘俄製伊凡格林級登陸艦正式服役
俄海軍首支「特種憲兵隊」明年服役！取代陸戰隊

蔣青樺從小對飛行這件事情有興趣，再加上有親戚在空軍單位服務，她本身也受到啟發和鼓舞，因此在家人也支持下，就踏上了空軍飛官這條路。

空軍幻象戰機首位完成單座飛行訓練的女飛官蔣青樺。(圖/中華民國空軍司令部)

空軍幻象戰機首位完成單座飛行訓練的女飛官蔣青樺。(圖/中央社)

她過去曾在接受媒體訪問時表示，當一名戰鬥機飛行員是自己想完成的夢想，她說「可以自由自在在天空飛翔，是一件令人很動容而且讓人驕傲的事情。」

對於首位幻象女飛官的稱號，蔣青樺也表示自己保持謙虛低調就好。

2014年，蔣青樺自空軍官校畢業以後，先前往台東志航基地部訓練，完成F-5E戰機單飛的訓練後，2016年11月結訓。接著通過二代機體能鑑測後，她選擇幻象戰機，並前往新竹499聯隊第48作戰隊展開換訓。完成9個月的訓練期，正式成為中華民國國軍的戰鬥機飛行員。

蔣青樺是我國空軍首度公開的幻象戰機飛行任務的女性飛行員。當初，由於消息提早曝光，因此，蔣青樺必須在外界關注目光之下，一邊進行訓練。在這一層壓力下，他仍然發揮實力，通過層層關卡，達成任務，真的相當不容易。就像她曾說過的「不管是自己或教官的要求都是壓力，但是每個人的感覺不同，要自己去克服。」顯然，面對外界壓力，蔣青樺依舊有自己調適的能力，可以說是心理素質相當良好的優秀國軍。

蔣青樺曾提及她「印象最深刻的一次飛行經驗」，就是首次單飛幻象的那個科次。那時候，飛機上就是只有她一個人，然後沒有後座教官指導的聲音，飛機裡面只有發動機的聲音，還有無線電教官的指示。當時，她才真的覺得這架飛機是自己在操控，她是真的完成她當時對自己的一個期許。

(中時電子報)

中國至2020年 傳媒市場規模可望…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。