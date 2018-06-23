NBA》JR總冠軍賽G1球衣 竟賣72萬天價

恐怕連J.R.史密斯都不敢相信，自己今年總冠軍賽G1球衣賣出如此高價。(美聯社)

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中時電子報

實在很難理解，為何J.R.史密斯在今年總冠軍賽G1的球衣，竟可賣到如此價格！《TMZ》在23日報導，史密斯今年總冠軍賽G1所穿球衣拍賣結束，最終價格竟到23548美元，也就是約台幣72萬元，整個價值翻了300多倍。

這件極具諷刺意義的騎士深色球衣，一開始拍賣的價格是620美元，隨後一度漲到11000美元，最後更以23548美元的誇張價格賣出，《TMZ》不禁懷疑，會用如此高的價格標下這件史密斯球衣，應該是心存感激的勇士球迷。

畢竟史密斯在今年總冠軍賽G1的烏龍，實在難以忘懷，他在G1正規賽快結束時，奮勇搶下進攻籃板，卻誤以為騎士還領先1分，得意把球運出三分線外，儘管一旁的詹姆斯不斷示意叫他出手，史密斯卻把剩餘時間拖完。

結果雙方打平進入延長賽，史密斯不僅葬送騎士勝機，更重創士氣，勇士最後以124比114驚險搶下G1勝利，隨後連贏3場，順利橫掃騎士出局，說史密斯在G1的離譜烏龍，是今年總冠軍賽系列戰的關鍵點，一點也不為過。

至於詹姆斯在總冠軍賽G1的球衣，也以100322美元(約台幣306萬)售出，畢竟他在這場比賽拿下51分、8助攻與8籃板，不過恐怕連史密斯自己也沒想到，自己鬧出大烏龍的騎士球衣，竟然可以賣到這種價格吧！

(中時電子報)

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