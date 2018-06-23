世足》沙基里超神進球 瑞士逆轉勝塞爾維亞

2018年06月23日 04:00 中時電子報 黃及人

沙基里興奮脫去球衣慶祝進球。(路透社)

俄羅斯世足賽23日凌晨進行E組另外1場賽事，塞爾維亞雖先得分，不過世界排名第6的瑞士發揮韌性，先靠查卡第52分鐘的遠射追平，然後在第90分鐘，再靠沙基里神奇踢進致勝球，驚險以2比1逆轉拿下本屆世足賽首勝。

塞爾維亞一開賽就展開強大攻勢，來到第5分鐘，塔提奇漂亮把球傳中，讓米卓維奇直接躍起頭槌頂進球門，幫助塞爾維亞率先取得1比0領先。面臨開賽就處落後頹勢，瑞士只好加強攻勢，可惜澤麥利竟然3度錯失射門良機。

結果踢完上半場，塞爾維亞續以1比0領先，卻付出包含米利沃傑維奇、米林柯維奇與馬提奇3人皆吞1張黃牌代價。瑞士終在下半場開始沒多久反撲成功，靠著查卡第52分鐘在禁區外的左腳遠射破門，把比數扳成1比1平手。

隨後雙方都想搶下領先優勢，其中瑞士幾波攻擊都具威脅性，可惜都欠缺臨門一腳，直到第90分鐘，瑞士總算抓住防守反擊契機，靠著沙基里一個人運球突破到球門前，騙出塞爾維亞門將史托伊柯維奇，然後把球點進球門內。

沙基里興奮到直接脫掉球衣慶祝，就算被吹1張黃牌也毫不在乎，因為他很清楚，自己這顆比賽時間快結束的進球，幾乎提前宣告瑞士勝利，接著傷停補時期間，塞爾維亞反攻無效，只好黯然接受慘遭瑞士逆轉擊敗的結局。

E組目前戰況，巴西與瑞士同拿1勝1和、積分4分，暫時並列分組第1，塞爾維亞1勝1敗、積分3分排在第3，2連敗的哥斯大黎加，已經宣告無緣16強，看來E組「三搶二」態勢，要等最後2場小組賽打完才見分曉。

(中時電子報)