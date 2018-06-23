「只在乎兇手的命」 林郁方斷言：蔡政府民調還會再掉！

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

華山分屍案震驚社會，37歲的射箭教練陳伯謙因求歡被拒，殘忍殺害高姓女學員，還將遺體肢解棄屍山區，冷血行徑讓人不寒而慄。根據最新民調，蔡英文總統聲望已跌至32.7%。國民黨智庫國家政策基金會外交國防組召集人、前立委林郁方斷言：蔡政府只在乎兇手的命，民調還會繼續滑落！

林郁方在臉書指出，誰的命重要？殘忍的兇手殺死又肢解了無辜被害者，這個政府卻只在乎兇手的生命！不了解民意的執政者，民調還會繼續滑落！

自由作家洛杉基也在臉書點出，法務部長邱太三說：「台灣雖然已在數年前將兩公約國法化，但目前仍沒有廢除死刑的政策，因此執行死刑要更慎重依法執行。」這句話充滿了矛盾。

洛杉基表示，首先，數年前台灣簽了那個什麼狗屁廢死兩公約，人家聯合國退件不收，因為台灣不是聯合國會員！人家不承認不接受，自己還在自嗨什麼國法化，這根本就是民進黨的政治操作。

其次，既然台灣沒有廢除死刑（兩公約也不主張完全廢除死刑），法務部長就不能聽從執政黨的政治目的，而不執行死刑！如果不依法執行就是瀆職，憑什麼繼續尸位素餐，任由分屍案繼續發生？法務部長不執行死刑就該下台，否則人民會讓執政黨全部下台！

網友回應說：「邱太三拿兩公約忽悠台灣人，可惡！」、「就一句話，下台！」、「好險！羅瑩雪最後任期把鄭捷斃了，不然他安穩再睡6年。」、「高級政府官員一直把死老百姓當白痴。」、「只是敷衍塞責的好藉口，騙騙騙，反正謊話說慣了，為了奉承上意，保官位政客用混的就夠了。」、「當初鄭捷槍決的時候就已經說有40幾個三審結束的了，這兩年來法務部槍決了幾個呢？」

(中時電子報)

文章來源：林郁方臉書

文章來源：洛杉基臉書

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